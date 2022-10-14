Rusya dünyayı yakından ilgilendiren duyuruyu az önce yaptı: Türkiye ile anlaştık

Gazprom Başkanı Miller, Moskova ve Ankara'nın Türkiye'nin AB sınırında doğalgaz merkezi kurulmasıyla ilgili görüşmelere derhal başlama konusunda anlaştığını, Türk tarafıyla önümüzdeki hafta bir araya gelebileceklerini kaydetti.



Gazprom Başkanı Aleksey Miller, "Türkiye'yle doğalgaz merkezi görüşmelerine haftaya başlayabiliriz" açıklamasında bulundu.



Sputnik'in aktardığına göre Miller, "Türk tarafı, çok büyük bir ilgi gösterdi. Meslektaşlarımızla, özellikle kurumsal düzeyde ve Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez'le diyaloğa çok hızlı, hemen gelecek haftadan itibaren başlama konusunda anlaştık. Projenin hacimlerine ve uygulama sürelerine ilişkin somut istişarelere geçeceğiz" dedi.



Miller, Türkiye-AB sınırında kurulacak doğalgaz merkezinin gaz fiyatlarının belirleneceği bir ticaret merkezi olabileceğine dair anlayış oluştuğunu sözlerine ekledi.



Öte yandan RBC'nın haberine göre Miller, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye gideecek yeni boru hattının, sabotaj yüzünden devre dışı kalan Kuzey Akımı'nın yerini alacak proje olduğunu söyledi.

Turkrus