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Rusya dünyayı sarsacak kararı duyuruyu yaptı: Askıya aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile Türkiye'de yapılan tahıl anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 18:40:00 -
Rusya dünyayı sarsacak kararı duyuruyu yaptı: Askıya aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını bildirdi. Açıklamada, “Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev'in bugün "İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği" belirtildi.

Askıya aldık

Açıklamada, "Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı ifade edilmişti.

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