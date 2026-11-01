Krizde son dakika sürprizi! Kremlin kapıyı açtı, Zelenski adresi Türkiye olarak gösterdi!

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin araması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonu açacağını söyledi. Putin'in görüşmekten hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten Uşakov, Zelenski'yi Moskova'ya davet etti. Zelenski ise Putin ile Türkiye'de bir araya gelmeye hazır olduğunu açıkladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin araması halinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonu açacağını söyledi.

“İLK TURLARININ ÜÇLÜ FORMATTA YAPILMASI MANTIKLI”

Uşakov, Rus televizyon kanalı Rossiya'ya, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan üçlü müzakerelere Avrupalı temsilcilerin katılması ihtimalini değerlendiren Uşakov, "Amerikalılarla çalışma düzeyinde temaslarımız var. Bu nedenle, müzakerelerin ilk turlarının üçlü formatta yapılması mantıklı." ifadelerini kullandı.

"ZELENSKİ ARARSA PUTİN’İN TELEFONU AÇACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'da görüşebileceğini belirten Uşakov, "Çeşitli kaynaklar üzerinden sinyal iletiyor. Madem bu kadar görüşmek istiyor, buyursun gelsin." dedi.

Uşakov, "Zelenski ararsa, Putin telefonu açar mı?" sorusuna ise "Putin'in açacağını düşünüyorum. Putin, hiçbir zaman görüşmekten vazgeçmedi." şeklinde yanıtladı.

ZELENSKİ: PUTİN İLE TÜRKİYE’DE BİR ARAYA GELMEYE HAZIRIM

Öte yandan Zelenski ise Putin ile Türkiye’de bir araya gelmeye hazır olduğunu açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için diplomatik girişimlerin artırılması gerektiğini belirten Zelenski, Türkiye'de liderler düzeyinde üçlü bir görüşmenin yeniden gündeme geldiğini belirterek, Ankara'nın böyle bir zirveyi gerçekleştirmesi halinde Ukrayna'nın bunu memnuniyetle kabul edeceğini söyledi.

Teknik heyetler arasında yapılan görüşmelerin tek başına yeterli sonuç vermediğini belirten Ukrayna lideri, siyasi iradenin ortaya konulması halinde çözülemeyecek bir sorun bulunmadığını düşündüğünü dile getirdi.