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Gündem “Daltonlar” operasyonunda 5 gözaltı! GFB lideri Cem Gölbaşı’na saldırı hazırlığı
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“Daltonlar” operasyonunda 5 gözaltı! GFB lideri Cem Gölbaşı’na saldırı hazırlığı

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"Daltonlar" operasyonunda 5 gözaltı! GFB lideri Cem Gölbaşı’na saldırı hazırlığı

İstanbul’da Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı’na yönelik silahlı saldırı planlandığı şüphesiyle düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin kaldığı adreslerde uzun namlulu silah, tabancalar ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İstanbul’da yürütülen organize suç soruşturmasında Fenerbahçe tribünlerinin önde gelen isimlerinden Cem Gölbaşı’nın hedef alındığı iddiası gündeme geldi. Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, uzun namlulu piyade tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

 

Hücre evinde kaldığı belirlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde "Baron" lakabını kullanan Yusuf Can Güngör’ün talimatıyla Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na yönelik eylem hazırlığı yapıldığı tespit edildi. Eylemi gerçekleştirmek amacıyla Adana’dan İstanbul’a geldiği belirlenen İbrahim Ç., 31 Ekim’de Beyoğlu’nda yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 1 Utaş marka otomatik tabanca ele geçirildi. Soruşturmanın devamında, şüphelinin Gaziantep’ten eylem amacıyla İstanbul’a gelen 3 kişiyle birlikte Esenyurt’taki bir hücre evinde kaldığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla Cihan Can G., Abdulkadir D. ve Orhan B. de yakalandı.

 

Piyade tüfeği ve 200 adet fişek

Şüphelilerin eylemde kullanmayı planladıkları silahları Çınar A.’dan temin ettiklerinin belirlenmesi üzerine 1 Kasım’da düzenlenen operasyonla Çınar A. yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 1 uzun namlulu piyade tüfeği ve 200 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin ilk beyanlarına göre Cem Gölbaşı’na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ancak uygun şartların oluşmaması nedeniyle eylemden vazgeçtikleri değerlendiriliyor. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

 

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