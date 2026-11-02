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Güney Kore'den Türkiye'ye ilgi arttı: Talep zirve yaptı

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Güney Kore'den Türkiye'ye ilgi arttı: Talep zirve yaptı

Japonya ve Güney Kore, Türkiye’den Uzak Doğu’ya yönelik seyahat talebindeki yükselişle öne çıkıyor. Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkânı sunması ve Güney Kore’de K-ETA uygulamasının seyahat sürecini kolaylaştırması, bölgeye yönelik talebi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Talep arttı.

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Foto - Güney Kore'den Türkiye'ye ilgi arttı: Talep zirve yaptı

Japonya ve Güney Kore, geleneksel kültürleri, modern şehir yaşamları ve farklı seyahat deneyimleriyle Türkiye’den artan ilgi görüyor. ENUYGUN.com verilerine göre iki ülkeye yönelik uçak bileti satışları geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 30 yükseldi.

#2
Foto - Güney Kore'den Türkiye'ye ilgi arttı: Talep zirve yaptı

Uzak Doğu’ya yönelik seyahat talebindeki artışta Japonya öne çıktı. Japonya uçak bileti satışları geçen yıla göre yüzde 37 artarken, Güney Kore de yükselen ilginin merkezindeki rotalar arasında yer aldı. Japonya’nın Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkânı sunması ve Güney Kore’de K-ETA uygulamasının seyahat sürecini kolaylaştırması, bölgeye yönelik talebi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

#3
Foto - Güney Kore'den Türkiye'ye ilgi arttı: Talep zirve yaptı

Japonya’nın başkenti Tokyo, geleneksel yapıları ve yoğun şehir yaşamını bir arada sunuyor. Shibuya ve Shinjuku gibi hareketli bölgelerin yanı sıra Senso-ji Tapınağı ve Meiji Jingu, kentin öne çıkan durakları arasında bulunuyor. İlkbaharda sakura, sonbaharda ise renk değiştiren parklarıyla farklı dönemlerde farklı bir görünüm kazanan Tokyo, gastronomi ve alışveriş seçenekleriyle de öne çıkıyor.

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Foto - Güney Kore'den Türkiye'ye ilgi arttı: Talep zirve yaptı

Japonya’da geleneksel kültürü deneyimlemek isteyenlerin rotasında Kyoto önemli bir yer tutuyor. Fushimi Inari Tapınağı, Arashiyama Bambu Ormanı ve Gion bölgesi kentin öne çıkan noktaları arasında. Osaka ise özellikle mutfağı ve hareketli şehir yaşamıyla dikkat çekiyor. Dotonbori, Osaka Kalesi ve Universal Studios Japan, kentin başlıca ziyaret noktaları arasında yer alıyor. Güney Kore’nin başkenti Seul, tarihi sarayları ve modern şehir hayatıyla farklı bir seyahat deneyimi sunuyor. Gyeongbokgung Sarayı ve Bukchon Hanok Köyü geleneksel Kore kültürünü yansıtırken, Myeongdong ve Gangnam alışveriş ve eğlence açısından öne çıkıyor. K-pop ve Kore dizilerinin küresel etkisi de Seul’e yönelik merakı artıran unsurlar arasında bulunuyor.Güney Kore’nin ikinci büyük şehri Busan, sahil yaşamıyla Seul’den ayrışıyor. Haeundae Plajı, Gamcheon Kültür Köyü ve Jagalchi Balık Pazarı kentin öne çıkan noktaları arasında. Jeju Adası ise volkanik yapısı ve doğal güzellikleriyle ülkenin farklı bir yüzünü gösteriyor. Hallasan Dağı, şelaleler ve lav tüpleri adanın öne çıkan doğal alanları arasında yer alıyor.ENUYGUN Uçak İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orkun Özkan, Uzak Doğu rotalarındaki hareketliliği değerlendirerek, “Uzak Doğu uçuşları, son dönemde en çok yükseliş gösteren rotaların başında geliyor. Özellikle direkt uçuş alternatiflerinin artması, Japonya’nın vizesiz oluşu ve Güney Kore’nin K-ETA (Elektronik Seyahat Onayı) kolaylığı, bu destinasyonları gezginler için eskisinden çok daha erişilebilir kıldı” dedi. Özkan, iki ülkeye yönelik bilet satışlarında yaklaşık yüzde 30 artış görüldüğünü, Japonya uçuşlarında ise büyümenin yüzde 37’ye ulaştığını belirtti. SEYAHAT İÇİN İLKBAHAR VE SONBAHAR ÖNE ÇIKIYOR İstanbul’dan Tokyo ve Seul’e direkt uçuşlarla ortalama 11-12 saatte ulaşılabiliyor. Japonya’da sakura dönemi olan ilkbahar, Güney Kore’de ise sonbahar ayları yoğun ilgi gören dönemler arasında bulunuyor. Yaz aylarında yüksek nem ve muson yağışları nedeniyle nisan-mayıs ile eylül-ekim dönemleri iki ülkeyi ziyaret etmek isteyenler için öne çıkıyor. Yoğun sezonlarda uçuş ve konaklama planlarının önceden yapılması öneriliyor.Kaynak: turkiyedeisdunyasi. Güney Kore ile Türkiye arasındaki stratejik, ekonomik ve turistik ilişkilerde son dönemde büyük bir ivme yakalandı ve karşılıklı talep adeta zirve yaptı. İki ülke arasındaki köklü bağlar, yeni ticaret hedefleri, teknoloji ortaklıkları ve turizm verileriyle en yüksek seviyesine ulaştı.

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