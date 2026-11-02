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Bursa'da korkunç olay: Evinin içindeyken trafik kazasına kurban gitti!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bursa'da korkunç olay: Evinin içindeyken trafik kazasına kurban gitti!

Bursa'nın Mustafa Kemal ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun biri metruk iki eve çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

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Foto - Bursa'da korkunç olay: Evinin içindeyken trafik kazasına kurban gitti!

E.Z'nin kullandığı hafriyat kamyonu yokuş aşağı seyrederken kontrolden çıkarak biri metruk iki eve çarptı.

#2
Foto - Bursa'da korkunç olay: Evinin içindeyken trafik kazasına kurban gitti!

Kaza sonucu evler yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Bursa'da korkunç olay: Evinin içindeyken trafik kazasına kurban gitti!

İkamette yaşayanlardan Barış Bozan'ı (26) yaralı kurtaran ekipler, Ercan Bozan'ın ise (29) cesedine ulaştı.

#4
Foto - Bursa'da korkunç olay: Evinin içindeyken trafik kazasına kurban gitti!

Evde ikamet edenlerden Aycan Bozan'ın ise iş yerinde olduğu öğrenildi. Yaralı Barış Bozan ve araç sürücüsü, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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