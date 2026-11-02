Bursa'da korkunç olay: Evinin içindeyken trafik kazasına kurban gitti!
Bursa'nın Mustafa Kemal ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun biri metruk iki eve çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa'nın Mustafa Kemal ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun biri metruk iki eve çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
E.Z'nin kullandığı hafriyat kamyonu yokuş aşağı seyrederken kontrolden çıkarak biri metruk iki eve çarptı.
Kaza sonucu evler yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İkamette yaşayanlardan Barış Bozan'ı (26) yaralı kurtaran ekipler, Ercan Bozan'ın ise (29) cesedine ulaştı.
Evde ikamet edenlerden Aycan Bozan'ın ise iş yerinde olduğu öğrenildi. Yaralı Barış Bozan ve araç sürücüsü, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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