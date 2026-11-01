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Gündem Hürmüz Boğazı'nda kanlı saldırı! Yasaklı rotayı kullanan 2 dev petrol tankeri mayınla patlatıldı!
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Hürmüz Boğazı'nda kanlı saldırı! Yasaklı rotayı kullanan 2 dev petrol tankeri mayınla patlatıldı!

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Hürmüz Boğazı'nda kanlı saldırı! Yasaklı rotayı kullanan 2 dev petrol tankeri mayınla patlatıldı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde Tahran yönetiminin "yasak" ilan ettiği rotayı zorlayan iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını duyurdu. Siyonist ABD ordusunun açık desteğiyle seyir ve tanımlama sistemlerini kapatıp gizlice geçmeye çalışan dev tankerlerden birinin "süper tanker" sınıfında olduğu açıklanırken, patlamaların ardından devasa gemiler adeta alev topuna döndü.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde Tahran yönetiminin "yasak" ilan ettiği güzergahı kullanmaya çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, yasaklanan güzergah üzerinden geçmek isteyen biri "süper tanker" olarak adlandırılan 2 petrol tankeri, deniz mayınlarına çarptı. Mayınların patlaması sonucu gemilerde yangın çıktı.

Açıklamada, tankerlerin seyir ve tanımlama sistemlerini kapatarak ABD ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güzergahın dışından gizlice geçmeye çalıştıkları öne sürüldü.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye bilinmeyen bir cismin isabet ettiği duyurulmuştu.

 

- Hürmüz Boğazı'ndaki durum

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

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