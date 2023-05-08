Rusya dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde! Duyan dondu kaldı: Şu anlık geleceği garanti gözüküyor

Resmi istatistikler Rusya'nın 2014 yılından bu yana ilk kez dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini aldığını gösteriyor. Rus Ria ajansının Dünya Bankası ve ulusal istatistik servislerinin verilerine dayanan araştırmasına göre, 2022’de 2,3 trilyon dolar tutarında mal ve hizmet üreten Rusya, bu göstergede dünyada sekizinci sıraya yerleşti.



Rusya GSYH’si, en son 2014 yılında 2,05 trilyon dolar ile dünyada dokuzuncu sırada yer almıştı.



Ülke 2021’de bu sıralamada 11’inciydi.



Geçen sene dünyanın en büyük ekonomisi 25,46 trilyon dolarla yine ABD oldu.



Çin 17,94 trilyon dolarla ikinci, Japonya 4,17 trilyon dolarla üçüncü, Almanya 4,07 trilyon dolarla dördüncü, Hindistan 3,4 trilyon dolarla beşinci sırada.