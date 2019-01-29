Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Bolton'ın ABD'yi sallayan notuna ilişkin açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Beyaz Saray Danışmanı John Bolton'un ABD'yi sallayan 'Kolombiya'ya 5 bin asker' yazılı notuna ilişkin açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bugün basın açıklaması yaptığı sırada "Kolombiya'ya 5 bin asker" yazılı notu gazetecilerin objektifine yansıyan Beyaz Saray Danışmanı Bolton'un o notuyla ilgili açıklama yaptı. Maduro'yu destekleyen ülkeler kırmızı ile işaretlendi Bolton'un arkasında yer alan haritada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Maduro'yu destekleyen ülkelerin kırmızı ile işaretlenmesi dikkatlerden kaçmadı. Bolton dün Venezuela'ya karşı uygulanacak yaptırımlarla ilgili basın toplantısında elinde tuttuğu defterde "5 bin asker Kolombiya'ya" notu dikkat çekti. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, 2017 yılında Venezuela'ya askeri müdahale ihtimallerine işaret etmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın defterinde görüşen '5 bin asker Kolombiya’ya' notu.

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