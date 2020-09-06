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Aktüel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic telefonda görüştü
Aktüel

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-06 19:32:04 -
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic telefonda görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ardından Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un Vucic ile telefon görüşmesinde Kosova meselesini ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kosova meselesine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1244 sayılı kararı çerçevesinde kalıcı ve sağlam çözümün bulunması konusunda Rusya'nın pozisyonunun değişmediği vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

"Stratejik ortaklık" ilişkilerinin de görüşüldüğü kaydedilen açıklamada, "Vucic, Washington'daki görüşme sonuçları ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşecek müzakerelerle ilgili bilgi verdi." ifadesi kullanıldı.

- Vucic'in Beyaz Saray'daki görüntüleri tartışılmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosova liderlerinin ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamış ve Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişki kurmak üzere anlaştığını, Sırbistan'ın da İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

Trump, Twitter paylaşımında da "Orta Doğu'da barış için bir başka önemli gün: Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Kosova ile İsrail, ilişkilerini normalleştirme ve diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaştı. Çok iyi. Daha fazla İslam ve Arap ülkesi yakında bunu takip edecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in ABD'de Kosova ile imzaladığı ekonomi alanında normalleşme anlaşmasının içeriği ülkedeki muhalifler tarafından eleştirilirken, Sırp liderin Beyaz Saray'daki görüntüleri de tartışmalara neden olmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da sosyal medya üzerinden Trump-Vucic görüşmesinden görüntüler paylaşarak Vucic'in "sorgulandığı" yorumunda bulunmuştu.

Vucic ise buna tepki vererek "Zaharova'nın gösterdiği terbiyesizlik, kendisi ve onu bu yere getirenler hakkındadır." ifadelerini kullanmıştı.

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