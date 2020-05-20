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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrailli mevkidaşı Ashkenazi ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-05-20 22:18:08 -
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrailli mevkidaşı Ashkenazi ile görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Ashkenazi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Orta Doğu krizi çerçevesinde bölgede ve Kuzey Afrika'daki durum hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Rus tarafı, Orta Doğu Dörtlüsünün (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler) diğer üyeleri ile uluslararası hukuk esasına göre doğrudan diyalog aracılığıyla İsrail ve Filistin arasında barış sürecinin yeniden başlatılmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede Suriye'deki durumun toprak bütünlüğü ve egemenliğe saygı çerçevesinde siyasi ve diplomatik yöntemlerle normalleşmesinin gerekliliğinin de vurgulandığı kaydedilen açıklamada, bu ülkedeki terör tehdidinin de ortadan kaldırılmasına dikkat çekildiği belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın, ikili ilişkiler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin meseleleri de ele aldığı aktarıldı.

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