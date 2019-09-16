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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i getiren uçak saat 13.37’de Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i getiren uçak saat 13.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:46
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i getiren uçak saat 13.37’de Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i getiren uçak saat 13.37’de Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:46
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