Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i getiren uçak saat 13.37’de Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i getiren uçak saat 13.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i getiren uçak saat 13.37’de Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.