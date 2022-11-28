  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin: Uluslararası ticaret krizde sözleriyle nedeni açıkladı
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: Uluslararası ticaret krizde sözleriyle nedeni açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ticarette yeni pazarlara yöneldiklerini belirterek, “Uluslararası ticaret krizde. Rusya, ithalat ve ihracatını yeni pazarlara yönlendirmek için geniş çaplı tedbirler uyguluyor.” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 21:13:00 - 2022-11-28 21:24:16
Rusya Devlet Başkanı Putin: Uluslararası ticaret krizde sözleriyle nedeni açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da resmi temaslarda bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya'nın Orenburg şehrinde gerçekleştirilen Rusya-Kazakistan bölgesel forumuna çevrim içi olarak katıldı. Konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanan Putin, "Uluslararası ticaret krizde. Rusya, ithalat ve ihracatını yeni pazarlara yönlendirmek için geniş çaplı tedbirler uyguluyor.” dedi.

"İTHALAT VE İHRACATI YENİ PAZARLARA YÖNLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Rusya’nın, Kazakistan ekonomisine en çok yatırım yapan ülkelerden biri olduğuna işaret eden Putin, “Kazakistan’daki yatırımlarımız yaklaşık 17 milyar dolara ulaştı. Ülke ekonomisindeki tüm kilit alanlarda 30’dan fazla ortak yatırım projemiz gerçekleştiriliyor.” diye konuştu.

Vladimir Putin, Kazakistan ile özellikle ortak nakliyat ve lojistik altyapısı geliştirmeye yönelik adımları ele aldıklarını vurgulayarak, “Ayrıca ticareti ve yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına ilgi gösteriyoruz. Bu özellikle günümüzde önemli. Uluslararası ticaret krizde. Rusya, ithalat ve ihracatını yeni pazarlara yönlendirmek için geniş çaplı tedbirler uyguluyor.” dedi.

Putin ve Tokayev, forumdaki konuşmalarının ardından Kremlin Sarayı’nda ikili görüşmelere başladı.

İletişim Başkanlığı 21-27 Kasım Dezenformasyon Bültenini yayımladı! Tek tek açıklandı
İletişim Başkanlığı 21-27 Kasım Dezenformasyon Bültenini yayımladı! Tek tek açıklandı

Aktüel

İletişim Başkanlığı 21-27 Kasım Dezenformasyon Bültenini yayımladı! Tek tek açıklandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi: Sözleşmeliye kadro imkanı geliyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi: Sözleşmeliye kadro imkanı geliyor

Gündem

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi: Sözleşmeliye kadro imkanı geliyor

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23