Rusya - Çin ilişkileri derinleşiyor! Cao Licien: Rusya ile ilişkilerimiz kaya gibi sağlam

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Rusya ile mevcut ilişkilerini müttefiklik görmediği ve belirli bir mesafeyi korumaya çalıştığı iddiasına yanıt verdi.

Cao, düzenlediği basın toplantısında, "Size söyleyebileceğim şey, Çin-Rus ilişkilerinin kaya gibi sağlam olduğu. Yeni dönemde birbirlerinin en büyük komşuları ve kapsamlı stratejik ortakları olan Çin ve Rusya, bloklara ayrılmama, çatışmama ve üçüncü taraflara karşı yönlendirme yapmamanın yanı sıra çeşitli alanlarda karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı faydaya dayalı ikili ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kaldılar" ifadelerini kullandı.

Pekin ve Moskova arasındaki ilişkilerin uzun vadeli, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişiminin temel olarak iki ülke arasındaki yüksek düzeydeki karşılıklı güvene dayandığını kaydeden Cao, "Çin, ikili ilişkilerin doğru yönde sürekli ve emin bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunmak üzere Rus tarafıyla işbirliğine hazır" dedi.

Sözcü, ayrıca Çin'in 'barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesine' bağlı kalacağını, diğer ülkelerle dostane işbirliğini geliştireceğini, yeni bir tür uluslararası ilişkilerin inşasını teşvik edeceğini ve büyük güçler arasında koordinasyon ve pozitif etkileşimi teşvik edeceğini da sözlerine ekledi.