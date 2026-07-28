Türkiye'deki Kültürel işgalin istatistiklere yansıyan tablosu!

Küresel emperyalizm, sosyal medya platformları ve dijital içerik ağları üzerinden yürüttüğü asimilasyon politikalarıyla toplumların zihinsel kodlarını hedefine koyuyor. Araştırma şirketlerinin ve devlet kurumlarının yayımladığı son veriler, bu kuşatmanın vahametine işaret ediyor...

Dijital platformların kuşatması ve sosyal medya verileri

TÜİK tarafından yayımlanan 2025 yılı verileri, kültürel erozyonun boyutlarını rakamlarla ortaya koyuyor. Verilere göre, Türkiye'de sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı son on yıl içinde iki kat artış göstererek 2025 yılında yüzde 71,7 seviyesine ulaşıyor. Aynı dönemde gazete, dergi ve kitap okuma oranlarının yüzde 39,4 seviyesinden yüzde 20,1'e gerilemesi, genç zihinlerin derinlikli düşünceden koparak yüzeysel tüketime yönelmesine sebep oluyor.

Dijital 2026 raporu, 81,9 milyon aktif mobil hattın bulunduğu Türkiye'de 62,3 milyon sosyal medya kullanıcısının varlığını kayda geçiriyor. Yetişkin internet kullanıcılarının yüzde 92,1'i sosyal medya platformlarında aktif olarak vakit harcıyor. Küresel popüler kültürün taşıyıcılığını yapan Instagram'ın 62,3 milyon, TikTok'un ise 40 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşması, Batı merkezli dijital tekelin zihinleri nasıl formatladığını gösteriyor. Bu devasa ekran bağımlılığı, gençlerin milli ve manevi referanslarını kaybederek Batı'nın seküler yaşam tarzını benimsemesine sebep oluyor.

Anketlere yansıyan zihniyet dönüşümü ve Batı algısı

Sosyal medya üzerinden pompalanan sahte cennet tasavvurları, gençlerin kendi coğrafyalarına ve kültürlerine yabancılaşmasını beraberinde getiriyor. İPM-Mercator tarafından yayımlanan gençlik araştırması, eğitim ve istihdam süreçlerinin dışında kalan gençlerin büyük bir bölümünün Avrupa'da yaşama arzusunu taşıdığını belgeliyor. Kendi topraklarına dair aidiyet hissini yitiren bu kitle, Batı'yı mutlak bir kurtuluş adresi sıfatıyla konumlandırıyor.

TÜİK'in İstatistiklerle Gençlik 2025 raporunda gençlerin mutluluk kaynakları arasında sağlığın ardından başarı ve paranın öne çıkması, materyalist kültürün içselleştirildiğini gösteriyor. Ulvi gayeler ve cemiyet fedakârlığı gibi kavramlar yerini “bireyci haz” arayışına bırakıyor. Batı'nın dayattığı bu algı yönetimi, idrak yollarını tıkayarak toplumun bünyesinde derin yaralar açıyor. Yabancı ideolojilerin eğitim ve dijital medya aracılığıyla zihinlere sızması, köklerini ve hedeflerini kaybeden bir yığın oluşmasına sebep oluyor…

Dijital çağın getirdiği bu kuşatmayı aşarak gençliğimizin fikri bağımsızlığını kalıcı kılmak, dinî, millî ve ahlaki temeller üzerine inşa edilmiş bir eğitim vizyonunu gerektiriyor; bu yolda her alanda topyekûn bir kültürel seferberlik başlatmak tarihî bir mecburiyet!..