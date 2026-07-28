BM’den işgalci rejime sert çağrı!

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgalini sona erdirmesi ve savaş nedeniyle yerinden edilen sivillerin güvenli şekilde evlerine dönebilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, işgalci siyonist rejimin Lübnan’ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmesi ve sivillere ait evlerin yıkımına son verilmesi çağrısı yaptı.

Lübnan’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Associated Press’e konuşan Türk, işgalci siyonist rejimin ülkedeki askeri varlığının yanı sıra savaş sırasında sivillere ait yerleşimlerin geniş çaplı şekilde yıkılmasına dikkat çekti.

Türk, işgalci siyonist rejimin Lübnan’daki bazı eylemlerinin savaş suçu kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek, özellikle sivil konutların yıkılmasının uluslararası insancıl hukuka uygunluk açısından ciddi endişeler doğurduğunu ifade etti.

BM yetkilisi, Lübnan’ın güneyindeki yıkımın boyutuna ilişkin değerlendirmesinde, sivillere ait evlerin toplu şekilde ortadan kaldırılmasının uluslararası hukuk açısından "büyük soru işaretleri" oluşturduğunu vurguladı.

Türk, bölgede yaşananları "sivil evlerin toptan yıkımı" olarak nitelendirerek, uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyulup uyulmadığının ciddi biçimde sorgulanması gerektiğini söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, ziyaret sırasında savaş nedeniyle yerlerinden edilen Lübnanlılarla da görüştü. Türk, işgalci siyonist rejimin bulunduğu bölgelere dönemeyen sivillerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekti.

Türk, görüştüğü bir Lübnanlının köyüne dönmeye çalıştığını ancak işgalci siyonist rejimin kendisini engellediğini ve köyün yıkıldığını gördüğünü aktardı.

İşgalci siyonist rejim, Lübnan’ın güneyindeki çok sayıda kasaba ve köyde işgal ve katlimalarını sürdürüyor.

Öte yandan BM yetkilileri ve çeşitli insan hakları kuruluşları, savaş sırasında yerleşim bölgelerinde meydana gelen geniş çaplı yıkımın yanı sıra sağlık çalışanları ve gazetecilerin de katledilmesine ilişkin endişelerini dile getiriyor.

Türk’ün Lübnan ziyareti, Lübnan ve işgalci siyonist rejim temsilcilerinin Roma’da gerçekleştirmesi beklenen yeni görüşmelerden yaklaşık bir hafta önce gerçekleşti.

26 Haziran’da varılan çerçeve anlaşması, Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki bazı bölgelere konuşlandırılmasını, işgalci siyonist rejimin bölgeden çekilmesini ve Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını öngörüyor.

Hizbullah ise doğrudan görüşmeleri reddediyor ve ateşkese rağmen halkına karşı sürdürülen onca soykırım ve katliamlara karşılık silahsızlanmayacağını belirtiyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da Türk ile görüşmesinde ülkesinin anlaşmaya bağlılığını sürdürdüğünü belirtirken, işgalci siyonist rejimin devam eden yıkım ve katliamlarının anlaşmanın uygulanmasını zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Avn, Lübnan’ın anlaşma hükümlerinin sürekli ihlal edilmesini kabul etmeyeceğini ifade etti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, işgalci siyonist rejimin Lübnan’ın güneyindeki işgalinin sona ermesi gerektiğini ve savaş nedeniyle yerlerinden edilen insanların güvenli şekilde evlerine dönebilmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

BM yetkilisi, Lübnan’daki savaş sırasında gerçekleşen saldırıları inceleyen BM ekibiyle de görüştü. Türk, işgalci siyonist rejimle de temas kurarak bölgedeki durumu yerinde incelemek istediğini ancak bu talebine henüz yanıt alamadığını belirtti.

İşgalci siyonist rejim, Türk’ün BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevine ikinci dönem atanmasına karşı oy kullanan ülkeler arasında yer almıştı.