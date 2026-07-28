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Siyaset Merakla bekleniyordu! AK Parti'nin 25. yıl logosu belli oldu
Siyaset

Merakla bekleniyordu! AK Parti'nin 25. yıl logosu belli oldu

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Merakla bekleniyordu! AK Parti'nin 25. yıl logosu belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2001'de kurulan ve siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan logo kamuoyuna ile paylaşıldı.

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan logo paylaşıldı. Partinin sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır'" başlığıyla yapılan paylaşımda, yeni logo çalışmasına yer verildi.

Paylaşımda yer alan logoda, 25 rakamının içerisine Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, köprü, yerli yüksek hızlı tren, yerli otomobil, yerli savunma sanayisi araçları, sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarını simgeleyen çeşitli figürler işlendi.

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