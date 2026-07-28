'Aha Dayıya Sor' Hüseyin uyuşturucudan kurtuldu şimdi iş arıyor! "Tövbe Ettim, Tek Arzum Hacca Gitmek"

Yıllar önce sosyal medyada yayılan bir sokak röportajındaki sözleriyle milyonların hafızasına kazınan ve "Aha Dayıya Sor" olarak bilinen Hüseyin Taşkıran, cezaevinden tahliye olmasının ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Geçmişteki karanlık günlerini geride bırakan, 13 yıldır uyuşturucu kullanmadığını ve namaz kılmaya başladığını belirten Hüseyin Taşkıran, Kayseri'de yeni bir hayat kurma mücadelesi veriyor.

"18 Yaşımda Girdim, 10 Yıl Sonra Çıktım"

Adana'da geçen zorlu bir çocukluk ve sokaklarda geçen yılların ardından hayatı cezaevi duvarları arasında değişen Hüseyin Taşkıran, 2016 yılında girdiği cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında tahliye oldu. İçeride geçirdiği yıllarda okuma yazmayı öğrendiğini, hatta abdest almayı ve ibadet etmeyi cezaevinde idrak ettiğini belirten Hüseyin Taşkıran, o dönemki halinden eser kalmadığını vurguladı.

Eski hatalarından arındığını ve Hak yoluna yöneldiğini dile getiren Hüseyin Taşkıran, "Uyuşturucuya tövbe ettim, tam 13 yıldır ağzıma vurmadım. Namazımı kılıyorum, Allah'a sığınıyorum. O günkü şartlar ve etki altındaki haliyle söylenen sözler geride kaldı" diyerek yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

Kayseri'de Helal Rızık Peşinde: "Organize Sanayi'de İş Arıyorum"

Şu an Kayseri'de anne ve babasının evinde, ailesiyle birlikte hayatını sürdüren Hasan, geçimini sağlamak ve çocuklarına dürüst bir gelecek bırakmak için iş arıyor. Gündüzleri kamu hizmetinde denetimli serbestlik yükümlülüklerini yerine getiren, akşamları ise evinde çocuklarıyla vakit geçiren Hüseyin Taşkıran, sabıka kaydı nedeniyle iş bulmakta zorlandığını ifade etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde sigortalı, helal kazanç getirecek her türlü işi yapmaya hazır olduğunu belirten Hasan, kendisine uzanacak yardım elini ve iş fırsatlarını bekliyor. "Çocuklarıma iyi bir baba olmak, helal lokma götürmekten başka bir hayalim yok" diyerek niyetindeki samimiyeti gözler önüne serdi.

"En Büyük Hayalim Hacca Gitmek"

Hayatındaki en büyük arzularından birinin kutsal toprakları ziyaret etmek olduğunu belirten Hasan, 2030 yılına kadar sürecek denetim süreci biter bitmez ilk işinin hac ibadetini yerine getirmek olduğunu söyledi. Adına açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden kendisi üzerinden prim kasılmaya çalışıldığını, hatta hacca gittiği yönünde yalanlar yayıldığını belirten Hüseyin Taşkıran, bu tür kötü niyetli kişilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Geçmişin karanlığından kurtularak tertemiz bir sayfa açan Hüseyin Taşkıran, kendisini yıllardır o kısa videolarla tanıyan sevenlerine selam göndererek, dualarını ve desteklerini beklediğini ifade etti.