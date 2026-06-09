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#1
Foto - Türk silahı Rusya ve Fransa'nın kabusu oldu: Tüm hesaplar bozuldu

Türkiye'nin Afrika'daki etkisi, özellikle Sahel bölgesinde değişen güvenlik dengeleriyle birlikte giderek daha görünür hale geliyor. Gana merkezli medya kuruluşu ModernGhana'da yayımlanan analizde, Ankara'nın savunma sanayii, askeri eğitim ve diplomatik girişimlerini bir araya getiren yaklaşımı sayesinde Sahel Devletleri İttifakı'nın (AES) en önemli ortaklarından biri konumuna yükseldiği değerlendirildi.

#2
Foto - Türk silahı Rusya ve Fransa'nın kabusu oldu: Tüm hesaplar bozuldu

Rusya ve Fransa gibi aktörlerin bölgedeki başarısızlıklarına dikkat çekilerek, "Rusya'nın Afrika Kolordusu sahada tökezlerken, Türkiye'nin İHA diplomasisi Ankara'yı Sahel Devletleri İttifakı'nın yeni vazgeçilmez ortağı haline geçiriyor." denildi.

#3
Foto - Türk silahı Rusya ve Fransa'nın kabusu oldu: Tüm hesaplar bozuldu

Afrika basını, Sahel kuşağında sömürgeci Fransa'nın kovulmasının ve Rusya'nın sahaya sürdüğü askeri gücün yetersiz kalmasının ardından Türkiye'nin devreye girdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

#4
Foto - Türk silahı Rusya ve Fransa'nın kabusu oldu: Tüm hesaplar bozuldu

"Sahel'in değişen stratejik manzarasında, Fransız nüfuzunun kalıntıları hala sıcaklığını korurken ve Rusya'nın çok övülen askeri deneyimi giderek daha derin çatlaklar göstermeye başlarken, üçüncü bir güç sessizce, metodik bir şekilde ve kayda değer bir ticari beceriyle ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Mali'de ve Sahel Devletleri İttifakı (AES) genelinde kritik bir güvenlik ortağı olarak kendisini kabul ettiriyor. Bunu konuşlandırılmış taburların gösterisiyle ya da büyük güç söylemlerinin teatral gösterileriyle değil, askeri teçhizatın yanı sıra teknik eğitimin ve sabırlı diplomasinin çok daha kalıcı gücüyle yapıyor."

#5
Foto - Türk silahı Rusya ve Fransa'nın kabusu oldu: Tüm hesaplar bozuldu

Türk SİHA'larının Sahel semalarında kurduğu mutlak hakimiyeti öne çıkaran Afrika basını, bölgede doğrudan veya dolaylı çıkarları bulunan müttefik ve rakip ülkelerin planlarının bozulduğunu ileri sürdü: "Sonuç olarak dünyanın en istikrarsız bölgelerinden birinde yeni bir nüfuz ekseni şekilleniyor. Bu durum Rusya, Cezayir, Fransa, ABD ve Sahel'de çıkarları bulunan diğer tüm aktörlerin hesaplarını karmaşık hale getiriyor."

#6
Foto - Türk silahı Rusya ve Fransa'nın kabusu oldu: Tüm hesaplar bozuldu

Türkiye'nin kıtadaki askeri varlığının en güçlü sembolünün Bayraktar TB2 ve Akıncı olduğunu yazan Afrika basunu, savunma sanayii ürünlerinin teslimat haritasını verilerle açıkladı: "Türkiye'nin Sahel'e ilerleyişinin en görünür sembolü Bayraktar TB2 savaş İHA'sıdır. Bu platform kısa bir süre içinde hem AES yönetimlerinin askeri kapasitesini hem de sembolik güç unsurlarını dönüştürdü. Askeri ekipman satışları, Sahel-Türkiye savunma iş birliğinin temel taşıdır. Bu süreç 2022 yılında Burkina Faso, Mali ve Nijer'in Türk yapımı Bayraktar TB2 İHA'larını teslim almasıyla ciddi şekilde başladı. Bu İHA'lar kısa sürede bölgeye yayıldı ve uygun maliyetleri, güvenilirlikleri ve yaygın kullanımları nedeniyle sık sık AK-47'nin hava gücündeki karşılığı olarak tanımlandı.

#7
Foto - Türk silahı Rusya ve Fransa'nın kabusu oldu: Tüm hesaplar bozuldu

Aralık 2024'te Mali, sekiz TB2'nin yanı sıra ek olarak dört adet Turgut Alp İHA teslim aldı. Nijer altı TB2, beş Karayel-SU İHA ve Aksungur İHA satın aldı. Burkina Faso ise en az altı TB2 ve iki Akıncı İHA tedarik etti. Bir zamanlar düşman topraklarının derinliklerine saldırıp geri çekilen Osmanlı hafif süvari birliklerinden adını alan Akıncı, Mali Silahlı Kuvvetleri için özel bir anlam taşıyan sembol haline geldi. Uzun menzilli dayanıklılığı sayesinde Akıncı, yalnızca birkaç ay içinde Mali'nin Sahel'deki cihatçı gruplara karşı tırmanan savaşının sembolü haline geldi."

#8
Foto - Türk silahı Rusya ve Fransa'nın kabusu oldu: Tüm hesaplar bozuldu

Bölgedeki askeri yönetimler için Türk savunma teknolojisinin sadece askeri bir teçhizat olmadığının altını çizen Afrika basını, konunun siyasi boyutunu şöyle tasvir etti: "Bamako, Niamey and Ouagadougou'daki askeri yönetimler için Türk İHA'sı yalnızca ateş gücü anlamına gelmiyor. Aynı zamanda egemenlik kapasitesinin, teknolojik modernliğin ve Paris'teki eski sömürgeci merkezlere bağımlılıktan kurtulma yeteneğinin bir göstergesi olarak görülüyor. Askeri yönetimler bu sembolizmi hızla sahiplenmiş durumda. Burkina Faso Cumhurbaşkanı, halka hitap ettiği konuşmalarında Türk İHA'larını sık sık anıyor."

#9
Foto - Türk silahı Rusya ve Fransa'nın kabusu oldu: Tüm hesaplar bozuldu

Mali’nin terörle mücadelede Rusya Federasyonu’na bel bağlamasının sahada hüsranla sonuçlandığını aktaran gazete, "Mali özelinde bakıldığında, Fransa ile yaşanan siyasi kopuş ve ardından Rusya'ya yöneliş, ülkenin darbe sonrası güvenlik kimliğini şekillendirdi. Türkiye'nin paralel bir ortak olarak yükselişi ise Bamako'daki askeri yönetim içinde Rusya tercihinin vaat edilen sonuçları vermediğine dair farkındalığın arttığını gösteriyor. Rusya'nın sahadaki bu yetersiz performansı karşısında Türkiye'nin tamamlayıcı rolü Bamako açısından daha cazip hale geliyor. Rus varlığı, Bamako'nun ihtiyaç duyduğu stratejik kırılmayı sağlayamadı. Mali ordusu, 26 Nisan 2026'da FLA-JNIM ortak saldırısı sonucunda Kidal kentini kaybetti.

#10
Foto - Türk silahı Rusya ve Fransa'nın kabusu oldu: Tüm hesaplar bozuldu

Rus Afrika Kolordusu personelinin ve Mali birliklerinin isyancıların baskısı altında geri çekilmesinin ardından yaşanan bu gelişme, Kasım 2023'te Rus desteğiyle geri alınan kentin yeniden kaybedilmesiyle sonuçlandı. Bu durum, askeri yönetimin egemenlik söyleminin sınırlarını ortaya koyarken Mali'nin güvenlik modelinin sürdürülebilirliğine ilişkin ciddi soru işaretleri doğurdu." değerlendirmesini paylaştı. KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

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