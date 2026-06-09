"Sahel'in değişen stratejik manzarasında, Fransız nüfuzunun kalıntıları hala sıcaklığını korurken ve Rusya'nın çok övülen askeri deneyimi giderek daha derin çatlaklar göstermeye başlarken, üçüncü bir güç sessizce, metodik bir şekilde ve kayda değer bir ticari beceriyle ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Mali'de ve Sahel Devletleri İttifakı (AES) genelinde kritik bir güvenlik ortağı olarak kendisini kabul ettiriyor. Bunu konuşlandırılmış taburların gösterisiyle ya da büyük güç söylemlerinin teatral gösterileriyle değil, askeri teçhizatın yanı sıra teknik eğitimin ve sabırlı diplomasinin çok daha kalıcı gücüyle yapıyor."