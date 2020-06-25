Rusya bölgedeki sıcak teması duyurdu! En büyük üsse saldırı
Rus hava savunmalarının pazartesi akşamı Lazkiye'deki Rus Hmeimim Hava Üssü yakınlarında bir saldırıya karşılık verdiği açıklandı. Hmeimim Hava Üssü'ne başlatılan ve Rusya’yı paniklemeye iten saldırı basına sızdı.
Rusya'nın Suriye Uzlaşma Merkezi Pazartesi akşamı Lazkiye'deki Rus Hmeimim Hava Üssü yakınlarında iki dronun vurulduğunu açıkladı.
Merkezin başkanı Alexander Sherpetsky Salı günü yaptığı açıklamada, Rus hava savunmalarının Pazartesi günü 22: 30'da, Lazkiye kırsalında Hmeimim Hava Üssü ve Jableh şehrine yaklaşan insansız hava araçlarının tespit edildiğini söyledi.
Rus ve Suriye hava savunma sistemlerinin bölgedeki bazı gruplar tarafından ateşlenen iki savaş uçağı düşürdüğünü de sözlerine ekledi.
Rusya merkezi, Rus üssünün düzenli hava savunma sistemi ile çalıştığını belirterek kayıp veya hasar olmadığını doğruladı.
Hmeimim Hava Üssü'ne başlatılan ve Rusya’yı paniklemeye iten ilk saldırı bölgede dengeleri değiştirdi. Suriye tarafından İdlib Valiliği'nde yeni bir grev dalgası başlatıldı.
Kaynak: almasdarnews.com