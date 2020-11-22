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Dünya Rusya, Azerbaycan gelişmesini biraz önce açıkladı! Uçaklar peş peşe havalandı
Dünya

Rusya, Azerbaycan gelişmesini biraz önce açıkladı! Uçaklar peş peşe havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, İl-76 askeri nakliye uçaklarının Dağlık Karabağ'a doğru yola çıkacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:26:00 -
Rusya, Azerbaycan gelişmesini biraz önce açıkladı! Uçaklar peş peşe havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, İl-76 askeri nakliye uçaklarının Dağlık Karabağ'da barış harekatının sürdüğü bölgeye askeri mühendisleri, araç ve ekipmanları ulaştıracaklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin İl-76 askeri nakliye uçaklarının Dağlık Karabağ’da barış harekatının sürdüğü bölgeye askeri mühendisleri, araç ve ekipmanları ulaştıracakları belirtildi.

Açıklamada, "Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Il-76 askeri nakliye uçağı, (Karabağ’da) barış harekatının sürdüğü bölgeye genel yolların ve sosyal altyapı tesislerinin temizlenmesine yardımcı olacak Rusya Silahlı Kuvvetleri istihkam birliklerinden bir grup askerinin yanı sıra özel araç ve ekipmanları ulaştırmak üzere Moskova yakınlarındaki Çkalovskiy Havalimanı'ndan havalandı” ifadelerine yer verildi.

1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı...

Uçağın barış harekatının sürdüğü gözlem noktalarının düzenlenmesi için (Ermenistan'daki) Zvartnots Havalimanı'na askeri mühendisleri, bir buldozer ve bir ağır hizmet arazi aracı ve ekipman ulaştırdığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca konuşlandırılan Rus barış gücü, toplamda 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşmaktadır

"Ekipmanlar, Rus askerler tarafından yerleşim yerlerinde yolların ve altyapının temizlenmesi ve barış gücünün gözlem noktalarının düzenlenmesi için kullanılacak. Rus barış gücü birlikleri, barışçıl yaşamı yeniden tesis etmek için yerel makamlara azami ölçüde yardım sağlıyor.”

Rus barış gücü devriyelerinin gıda ve temel yaşam malzemelerin uzaktaki yerleşim yerlerine güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağladığı belirtilen açıklamada, istihkam birliklerinin ise yollardaki trafiğin açılmasına, ayrıca sosyal tesislerin ve konutların elektrik, su ve ısı teminin yeniden sağlanmasına yardım ettikleri vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’den beri devam eden çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu. Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.

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Yorumlar

Vatandaş

Sn Aliyev ne oldu elindeki tüm imkanları rus ayı sina bıraktın ermeni piç lerinden kurtardığın toprakları elin le rus ayı ları na teslim ettin kurtul kurtula bilirsen
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