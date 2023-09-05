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Ekonomi Rusya açıklama yaptı, Petrol fiyatları fırladı!
Ekonomi

Rusya açıklama yaptı, Petrol fiyatları fırladı!

Yeniakit Publisher
2023-09-05 16:48:00 -
Rusya açıklama yaptı, Petrol fiyatları fırladı!

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın petrolde arz kesintisini yıl sonuna kadar uzatacağını açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın petrolde arz kesintisini yıl sonuna kadar uzatacağını açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın ham petrol ihracatında günde 300 bin varillik kesintiyi yıl sonuna kadar uzatacağını söyledi.

Novak yaptığı açıklamada "İhracata yönelik petrol arzının ilave gönüllü azaltımı, OPEC+ ülkeleri tarafından petrol piyasalarının istikrarını ve dengesini korumak amacıyla alınan ihtiyati tedbirleri güçlendirmeyi amaçlıyor" dedi.

Rusya geçtiğimiz ay günde 500 bin varil azalttığı ham petrol ihracatını Eylül ayında günde 300 bin varil azaltacağını taahhüt etmişti. Geçtiğimiz hafta Novak, Rusya'nın OPEC+ ortaklarıyla ihracatın daha da azaltılması konusunda anlaştığını söylemişti.

Bu karar, Rusya'nın ham petrol üretimini Şubat ayından itibaren Mart ayında günde 500 bin varil azaltma ve 2024 yılına kadar kısıtlamaları sürdürme taahhüdünün üzerine geldi.
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Novak, "Şimdi, petrol üretimini azaltmaya yönelik gönüllü karar, dünya piyasasındaki duruma bağlı olarak azaltmayı derinleştirme veya üretimi arttırma olasılığını değerlendirmek üzere aylık olarak gözden geçirilecek" dedi.

Açıklamanın ardından Brent petrol 90 doların üzerini test etti.

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