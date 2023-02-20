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Dünya Rusya: ABD Ukrayna krizini körüklüyor
Dünya

Rusya: ABD Ukrayna krizini körüklüyor

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in “Rusya’nın insanlık suçu işlediği” sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD’nin amacı, Ukrayna krizini körüklemek” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 14:07:00 -
Rusya: ABD Ukrayna krizini körüklüyor

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in dün Biden yönetiminin, Rusya’nın yaklaşık bir yıldır Ukrayna’da sürdürdüğü işgal sırasında “insanlığa karşı suçlar” işlediği sonucuna vardığını açıklamasının ardından, iki ülke arasındaki ipler daha da gerildi.

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD’nin bu tür ithamlarla Ukrayna krizini tırmandırmaya çalıştığını söyledi.

ABD’nin Ukrayna’ya zırhlı araçlar sağladığını belirten Antonov, “Şüphesiz bu tür saldırıların amacı, Washington’ın Ukrayna krizini körüklemek için kendi eylemlerini haklı çıkarmak istemesidir” açıklamasında bulundu.

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