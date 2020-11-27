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Dünya Rusya: 1700'den fazla Ermeni sığınmacı Karabağ'a döndü
Dünya

Rusya: 1700'den fazla Ermeni sığınmacı Karabağ'a döndü

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a 1700'den fazla Ermeni sığınmacının dönüş yaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 00:17:00 -
Rusya: 1700'den fazla Ermeni sığınmacı Karabağ'a döndü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a 1777 sığınmacının döndüğünü ve Rus barış güçlerinin sığınmacılara refakat ettiğini duyurdu.

Bakanlık, "Erivan'dan kalkan ve 1777 kişiyi Dağlık Karabağ'a getiren otobüsler, Hankendi'deki ana meydana ulaştı. Konvoyun hareketi, Rus barış gücü birlikleri ve askeri polis devriyelerinin eşliğinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

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