Rüşvetin profesörü Sineren gerçeği açıkladı: Rüşvet imkansız işler için verilir!

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Ne için rüşvet verilip, ne için verilmeyeceğini bildiğini ima eden piyasa dolandırıcısı iş kadını Mine Tozlu Sineren, "Rüşvet imkansız işler için verilir." dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun suç duyurusunda bulunacağını açıkladığı Mine Tozlu Sineren, hakkındaki iddialara ilişkin Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.



Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen Sineren, danışmanlara ulaşmak için tarife olduğunu iddia ederek, ardından "ben o aşamaya gelemedim" deyip, bir yandan da iki danışman ile görüştüğünü itiraf etti.

Şimdi cevap ver, rüşvetin profesörü piyasa dolandırıcısı: Danışmanla görüşmen için hangi tarifeden rüşvet verdin?

Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın Korkmaz Karaca'nın istifasına ilişkin sorusuna cevap veren Sineren, "Bence Korkmaz Karaca bu nedenle istifa etmedi. Bu benimle başlayan bir süreç." dedi.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile görüşememesinin detaylarını anlatan Sineren, "Dedim ki ben de artık Cumhurbaşkanı ile görüşmeliyim. Zaten Cumhurbaşkanı ile görüşebilmek için danışmanları ile görüştüm. Serkan Bey (Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu) beni Korkmaz Karaca hakkında uyardı. Daha çok verirsin denildi hep. Korkmaz Bey ile telefon dışında bir görüşme yapmadık. Para vermezsen senin bu işin olmaz denildi." ifadelerini kullandı.

Sineren sözlerine şöyle devam etti:

Serkan Bey bu konuların kendisinin de aştığını söyledi. Ondan sonra Ünsal Bey (Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban) devreye girdi. Ünsal Bey sonrası sistemi çözdüm. CİMER'e Ünsal Bey'le görüşmem sonrası şikayette bulundu. Birkaç ay önce. Danışmanlara ulaşmak için de tarife var ama ben o aşamaya gelemedim.