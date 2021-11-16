  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Rüşvet soruşturmasında 33 gözaltı kararı
Yerel

Rüşvet soruşturmasında 33 gözaltı kararı

Ankara’da icra işlemleri sırasında rüşvet alıp verdikleri ve rüşvet suçuna aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltı kararı çıkarılan 33 şüpheliden 32’si yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 11:31:00 -
Rüşvet soruşturmasında 33 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memurlarının rüşvet istediği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda teknik takip, ses ve görüntülerin kayda alınması sonucu rüşvet alıp verdikleri, rüşvet suçuna aracılık ettikleri ve yedieminlik görevini suiistimal ederek görevlerini kötüye kullandıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince zanlılardan 32’sinin yakalandığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük skandal! Mescitte ahlaksızca yakalandılar
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük skandal! Mescitte ahlaksızca yakalandılar

Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasını bahane ederek, LGBT destekçisi sapkınların da destekleriyle başlattıkları olaylarla Boğaziçi Üniversites..
Kılıçdaroğlu'nun tehditleri işe yaramadı! Bakan açıkladı, Kanal İstanbul için sıraya girdiler!
Ekonomi

Kılıçdaroğlu'nun tehditleri işe yaramadı! Bakan açıkladı, Kanal İstanbul için sıraya girdiler!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu...
ABD'den flaş S-400 açıklaması
Dünya

ABD'den flaş S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı için henüz yaptırım muafiyeti kararı almadığını açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay