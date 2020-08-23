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Teknoloji Ruslarla ilgili ilginç iddia! Uzayın sınırlarına ulaştı
Teknoloji

Ruslarla ilgili ilginç iddia! Uzayın sınırlarına ulaştı

Dünyanın en hızlı uçağı denilen Rusya’nın MiG-31 uçağıyla ilgili bir video yayınlandı. Videoyu izleyen sosyal medyada vatandaşlar, uçağın uzay sınırına yaklaştığına dair yorumlar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 09:55:00 -

Rusya Savunma Bakanlığı Zvezda'nın televizyon kanalı, stratosferde askeri tatbikatlar yapan bir MiG-31 savaş uçağının görüntülerini yayınladı.

Süpersonik önleme özelliğine sahip savaş uçağı Rus Hava Kuvvetleri tarafından hazırlanan video ile dünya basınının gündeminde yer aldı.

Savaş uçağının maksimum yüksekliklere ulaştığı belirtilen videoda, uçağın atmosferin kenarlarında hareket ettiği vurgulanıyor.

Videoyu izleyen milyonlarca kişi sosyal medyada, atmosfer mesajından sonra uçağın uzayın sınırına ulaştığına dair yorumlar yapıldı.

Görüntülerde, uçağın devasa bulutlar, buz tabakaları gibi katmanlarda aşağı süzüldüğü dikkat çekiyor.

Uçuşun, Merkez Askeri Bölge'nin avcı havacılık alayı tarafından yürütülen tatbikatların bir parçası olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

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