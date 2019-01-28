Rusların sakladığı savaş: Sahl Gab ele geçirildi

Suriye'de son günlerde siyasi çözüme yönelik adımlar atılırken, Suriye rejimine 2015 yılından bu yana destek vererek İran ve Rusya arasında saha genelinde çıkar çatışmaları sürüyor.

Daha önce Dera kentinde görülen çatışmalar 10 gündür Hama'da Rus polisi ve İranlı milisler arasında devam ediyor. Çatışmaların tarafı ise İran destekli 4. Fırka milisleri ve Rusya'nın eğittiği 5. kolordu arasında yaşanıyor.

10 gündür devam eden çatışmalarda 200'e yakın Rus ve İran askerinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise söz konusu çatışmanın detaylarının sızmaması için olağanüstü gayret gösteriyor.

Çatışmaların sonucunda Hama'nın kritik Sahl Gab bölgesi Rusya eğitimli 5. kolordunun ele geçtiği ortaya çıktı. Hama'nın Sahl Gab bölgesi Türkiye ve Rusya arasında Soçi'de imzalanan ''çatışmasızlık'' anlaşması için kritik bölge olarak biliniyordu.

Kaynak: inforesist.org