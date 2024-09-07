Rusların hedefinde şimdi de o ilimiz var: Tam 230 kat artış!

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Amasra, özellikle Rus turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Fatih Sultan Mehmet, 1461’de Trabzon seferi sırasında bu güzel ilçeyi “Lala, Çeşm-i Cihan bu mu ola?” diyerek tanımlamıştı.Bugün ise Amasra, tarihi mekanları, müzeleri ve eşsiz doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. İlçedeki turizm sezonu, yaz ayları ve bayram tatilleriyle birlikte zirveye ulaşırken, Rus turistlerin ilgisi kruvaziyer turizmi sayesinde artıyor.

Tam 1,5 milyon turist!

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, bu yıl 1,5 milyon turist ağırladıklarını ve 2025’te bu sayının 3 milyona ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran ise ilçenin 1945’ten beri bir turizm merkezi olduğunu ve her geçen yıl daha fazla ziyaretçi çektiğini ifade etti. Hedefleri arasında kruvaziyer gemi seferlerini artırarak yabancı turist sayısını yükseltmek bulunuyor.