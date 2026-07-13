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Dünya İran’dan Guterres’e tepki! Kendimizi savunduğumuz için suçlanıyoruz
Dünya

İran’dan Guterres’e tepki! Kendimizi savunduğumuz için suçlanıyoruz

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İran’dan Guterres’e tepki! Kendimizi savunduğumuz için suçlanıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Körfez’deki askeri gerilime ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Bekayi, İran’ın kendisini saldırılara karşı savunduğunu belirterek, ülkesini suçlamanın “sorumsuzca ve haksız” olduğunu savundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Körfez’de yeniden başlayan askeri çatışmalardan ve özellikle İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırılarından derin endişe duyduğunu açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Guterres’in açıklamalarının yer aldığı BM paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.

“SORUMSUZCA VE HAKSIZ”

Bekayi, İran’ın saldırılara karşı kendisini savunduğunu belirterek, ülkesinin suçlanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İranlı Sözcü, “İran’ı, saldırılara karşı kendisini savunduğu için suçlamak sorumsuzca ve haksızdır” değerlendirmesinde bulundu.

“BU BİR ASKERİ ÇATIŞMA DEĞİL”

Bekayi, yaşananların bağımsız bir askeri çatışma olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

İranlı Sözcü, gelişmeleri ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığını öne sürdüğü askeri saldırganlığın devamı olarak nitelendirdi.

MEŞRU MÜDAFAA VURGUSU

Bekayi, İran’ın hiçbir yere saldırı düzenlemediğini ileri sürdü.

İran’ın Basra Körfezi kıyısındaki ABD üslerine yönelik saldırılarının meşru müdafaa kapsamında olduğunu savunan Bekayi, bu adımların uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmediğini iddia etti.

BM’DEN SALDIRILARIN DURDURULMASI ÇAĞRISI

BM Genel Sekreteri Guterres ise ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nda yeniden başlayan saldırıların tamamının durdurulması gerektiğini belirtmişti.

Guterres, Körfez’deki ciddi tırmanıştan, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırılarından, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarından ve İran’ın komşu ülkelerdeki hedeflere yönelik saldırılarından derin endişe duyduğunu ifade etmişti.

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