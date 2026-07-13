Medyatik gerginliklere rağmen en çok Schengen onayı Yunanistan'dan...

Schengen Vizesi başvurusunda hazırlanan dosyaların eksiksiz olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Yunanistan'a yapılan Schengen başvurularında olumlu cevap alma oranı ?'e ulaştı. Ayrıca başvuruların önemli bir bölümü de görüşmenin ardından 10 içinde netleşebiliyor" şeklinde konuştu. "Schengen Vizesi'ni Rahat Alabilmek İçin Kişisel Şartlarınızı İyileştirin" Vize başvurularında başvuru sahibinin mesleki ve ekonomik durumunun çok önemli olduğunu dile getiren Vize Danışmanı Anıl Yılmaz, "Kişiler sahip oldukları tüm avantajları belgeye dökmeli. Sahip olunan tapu ve ruhsatlar, eğitim durumu ve gezi için belirtilen sürede harcanabilecek rakamların banka hesabında hazır olması süreci çok yakından etkiliyor" dedi.