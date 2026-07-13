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Medyatik gerginliklere rağmen en çok Schengen onayı Yunanistan'dan...

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Medyatik gerginliklere rağmen en çok Schengen onayı Yunanistan'dan...

Yunanistan'dan Türklere Schengen vizesi onayı ?'e çıktı. Vize Danışmanı Anıl Yılmaz, Schengen Vizesi hakkında değerlendirmeler yaptı.

#1
Foto - Medyatik gerginliklere rağmen en çok Schengen onayı Yunanistan'dan...

Yaz tatilini yurt dışında geçirmek isteyenlerin ilk hedefi, birçok popüler ülkeye giriş izni veren Schengen Vizesi oluyor. Elde edilen vizenin süresi ve çoklu giriş imkanları sebebiyle Schengen Vizesi'nde başvuru yapılan ülke çok daha önemli hale geliyor.

#2
Foto - Medyatik gerginliklere rağmen en çok Schengen onayı Yunanistan'dan...

"Yunanistan'dan Türklere Schengen Vizesi Onayı ?'e Çıktı" Schengen Vizesi'nde ülkelerin de yıllık kontenjanları olabildiğini hatırlatan Vize Danışmanı Anıl Yılmaz, "Ülkelerin onay verme yoğunluğu sürekli değişebiliyor. Daha önce size onay veren bir ülke sonradan onay vermeyebiliyor. Son dönemde Yunanistan'dan çok fazla olumlu cevap almaya başladık" dedi.

#3
Foto - Medyatik gerginliklere rağmen en çok Schengen onayı Yunanistan'dan...

Schengen Vizesi başvurusunda hazırlanan dosyaların eksiksiz olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Yunanistan'a yapılan Schengen başvurularında olumlu cevap alma oranı ?'e ulaştı. Ayrıca başvuruların önemli bir bölümü de görüşmenin ardından 10 içinde netleşebiliyor" şeklinde konuştu. "Schengen Vizesi'ni Rahat Alabilmek İçin Kişisel Şartlarınızı İyileştirin" Vize başvurularında başvuru sahibinin mesleki ve ekonomik durumunun çok önemli olduğunu dile getiren Vize Danışmanı Anıl Yılmaz, "Kişiler sahip oldukları tüm avantajları belgeye dökmeli. Sahip olunan tapu ve ruhsatlar, eğitim durumu ve gezi için belirtilen sürede harcanabilecek rakamların banka hesabında hazır olması süreci çok yakından etkiliyor" dedi.

#4
Foto - Medyatik gerginliklere rağmen en çok Schengen onayı Yunanistan'dan...

Schengen başvurusu öncesinde alınan profesyonel destekte hangi ülkeye başvuru yapılacağının belirlenmesinin önemine değinen Yılmaz, "Seyahatin amacı, otel ve uçak rezervasyonları, aile bağları ve öğrencilik durumu, Türkiye'ye geri dönüş gerekçeleri, geçmiş seyahatler birbiriyle uyumlu olmalı. Sonuçta bu başvurular da uzman kişiler tarafından inceleniyor. Olumsuz cevap almamak için titiz çalışmak gerekir" dedi.

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