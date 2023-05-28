Rusların bankasında resmen yapay zeka endişesi var! Duyurdu: Hayata geçmemesi gerektiğine inanıyor!

Rusya'nın en büyük bankalarından Alfa Bank’ın genel müdürü Verkhoshinsky, bankalarda rutin zihinsel işler yapan yaklaşık 30 bin ila 50 bin çalışanın yapay zeka sebebiyle işinden olabileceğini açıkladı.

Rusya’nın en büyük özel bankalarından Alfa Bank’ın genel müdürü Vladimir Verkhoshinsky, beş yıl içinde en büyük bankalarda rutin zihinsel işler yapan yaklaşık 30 bin ila 50 bin çalışanın Chat GPT gibi büyük yapay zeka modelleri nedeniyle işinden olacağını söyledi.

Verkhoshinsky, analistlerin sadece en büyük bankalarda yapay zeka teknolojisinin 30 bin ila 50 bin kişinin yaptığı işi devralacağını hesapladığını belirtirken, “Bu küçük bir sayı gibi görünüyor, ancak bunlar sıradan çalışanlar değil. Bunlar işin kaymak tabakası, bunlar hepimizin uğruna rekabet ettiği ve savaştığı, ülkenin uğruna savaştığı yaratıcı, eğitimli, pahalı uzmanlar” diye konuştu.

Bankanın genel müdürü, bugün yaşanan süreçlerin Rusya’da makine ve ekipmanların üretkenliği artırdığını ve rutin fiziksel emeğin yerini aldığı bilimsel ve teknolojik devrimle karşılaştırılabileceğini aktardı.

Verkhoshinsky, çalışanların yerini yapay zekalar aldığında toplu işten çıkarmalar olmayacağını öngörürken, serbest bırakılan uzmanların aşırı şekilde kullanılması ve onlardan çok daha fazla üretkenlik, yaratıcılık elde edilme çabaları ile birlikte bazı rutinlerden kurtarılması gerektiğine inanıyor.

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