Ukrayna'dan Rusya’ya yaptırım kararı: Yüzlerce şirket! Dünyayı yakından ilgilendiren karar! İşaret ederek duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya savunma sanayisinde faaliyet gösteren 220 şirket ve 51 kişiye yaptırım uygulandığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada, “Bir başka yaptırım günü. Terör için çalışan ve çoğu Rus olan tüzel ve gerçek kişilere yönelik yaptırımlar açıklıyoruz. Toplamda 220 şirket ve 51 kişi. Bunlar savunma sanayi işletmeleri ve ilgili Rus şirketleridir. Savaşa hizmet eden şirketlerdir” dedi.

Zelenski, bazı şirket ve kişilerin Rusya sınırları dışında faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, “Bunların hepsi terörist devletin topraklarında faaliyet göstermiyor, bazıları başka ülkelerde. Ancak herkes küresel baskı görecek. Adım adım, doğrudan ya da dolaylı olarak Rusya için çalışan herkes hakkında eksiksiz veri topluyoruz. Bu kişilerin her biri engellenecek” ifadelerini kullandı.

“DÜNYAYA KARŞI GELEN, MARJİNALLEŞİR”

Zelesnki, Rusya’nın kaybedeceğini belirterek, “Dünya yaşamı korumamıza yardımcı oluyor. Dünyaya karşı gelen herkes marjinalleşecektir. Rusya hiçbir şey kazanmayacak ve her şeyi kaybedecektir. Terör konusunda ona bir şekilde yardım etmeye çalışanlarla birlikte” dedi. (kibrispostasi)

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensk F-16 ile ilgili açıklama yapmıştı!

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Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında, “Ukrayna semalarında sonuca ulaşma süresini kısaltmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu küresel adımın savunma kabiliyetlerimizi genişletmemizi sağlayacağı açıktır. Çünkü bir hava savunma sistemi ancak güçlü uçaklarla tamamlanabilir. Öte yandan, ilk Ukrayna F-16’sı, Rusya'nın sadece kendi saldırganlığı nedeniyle kaybedeceği, daha zayıf ve daha izole hale geleceği konusunda dünyadan gelen en güçlü sinyallerden biri olacaktır. Bu, Rus terörünün kaybettiğinin, bağımsız uluslara saygı ve halkların kendi yollarını seçme hakkına dayanan dünyamızın ayakta kaldığının bir işareti olacaktır” dedi.

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