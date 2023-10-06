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Ekonomi Ruslardan Türkiye'ye çok kötü haber! İşte bu beklenmiyordu
Ekonomi

Ruslardan Türkiye'ye çok kötü haber! İşte bu beklenmiyordu

Yeniakit Publisher
2023-10-06 10:07:00 -
Ruslardan Türkiye'ye çok kötü haber! İşte bu beklenmiyordu

Antalya'ya gelen Rus turist sayısının geçen yılın aynı ayına kıyasla azalması turizmcileri üzdü.

Antalya, Türkiye'nin en popüler turistik bölgelerinden biri olma özelliğini sürdürüyor. Ancak 2023 Eylül ayı istatistikleri, Antalya'ya gelen Rus turist sayısının geçen yılın aynı ayına nazaran azaldığını gösteriyor.

Antalya'nın 2023 Eylül Ayı Rus Turist İstatistikleri

2023 yılında Antalya'ya toplamda 2,89 milyon Rus turist ziyarette bulundu. Eylül ayında ise bu rakam 510 bin olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, bu yılın Eylül ayında Antalya'ya gelen Rus turist sayısında yüzde 6.1'lik bir azalma söz konusu.

Daha önceki verilere baktığımızda, 2023 yılının ilk 8 ayında Antalya'ya 2 milyon 379 bin 216 Rus turistin geldiğini görebiliyoruz. Bu veri, Eylül ayında yaşanan düşüşü daha da net bir şekilde ortaya koyuyor.

Rus Tur Operatörlerinden Açıklama

Rusya'nın önde gelen tur operatörleri de 2023 Eylül ayı rezervasyonlarının geçen yıla göre düştüğünü teyit ediyor. Peki bu düşüşün nedeni ne?

Tur Fiyatları ve Rubledeki Düşüş Etkili mi?

ATOR değerlendirmesine katılan PEGAS Touristik yetkilisi, 2023 Eylül ayındaki Antalya'ya yönelik turist talebindeki azalmanın ana nedeninin tur fiyatlarında yaşanan artış olduğunu ifade etti. Örneğin, 2022 Eylül ayında 10 günlük bir Antalya turu için belirlenen fiyat, uçak bileti ve her şey dahil iki kişi için toplamda 99 bin rubleyken, 2023 Eylül ayında bu rakam 136,6 bin rubleye yükseldi.
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Bu arada, Intourist, ağustos sonu ve eylül dönemindeki Antalya uçuş programlarındaki ayarlamaların düşük talep nedeniyle aşağı yönlü yapıldığını belirtti. Bununla birlikte, rublede yaşanan oynaklığın ve Rusya ile Türkiye'de genel olarak mal ve hizmet fiyatlarındaki artışın da turist sayısındaki düşüşle ilişkili olduğuna dikkat çekti.

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