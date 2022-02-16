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Dünya Ruslardan Türkiye ile ilgili yeni karar! Yetkili isim duyurdu
Dünya

Ruslardan Türkiye ile ilgili yeni karar! Yetkili isim duyurdu

Rusya Tur Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitri Gorin, Rusların Türkiye'ye yönelik tatil paketlerine büyük ilgi gösterdiğini ve rezervasyonların 190 günlük bir süreyi kapsadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 10:24:00 -
Ruslardan Türkiye ile ilgili yeni karar! Yetkili isim duyurdu

Rusya'da bu yıl yurt dışına tur paketi satışlarında canlanma yaşanırken, sonbahar dönemi için yapılan rezervasyonlarındaki artış da dikkat çekiyor. Tur Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitri Gorin, şubat ayı itibarıyla paket tur satışlarının tarih aralığının pandemi öncesi 2019 yılındaki seviyeyi yakaladığını söyledi.

Gorin Türkiye rezervasyonlarının 150-190 günlük bir süreyi kapsadığını belirterek tur paketlerinin tarihinin sonbahara kadar uzandığına dikkat çekti. Gorin 2021 yılında rezervasyonların belirli bir tarih aralığına sıkıştığını, bu bakımdan yeni bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Kuruluşun beklentisi, 2019 yılına kıyasla yüzde 80'lik bir satış hacmine ulaşılacağı yönünde. İç turizmde ise satışların 2019 yılına kıyasla yüzde 10-15 daha fazla olması bekleniyor.

2021 yılında Rusya'dan en çok turist ağırlayan ülke 4,6 milyonla Türkiye olmuştu. 2021'de yurt dışına seyahat eden Rus vatandaşlarının toplam sayısı ise 21,4. Bu kişilerin 10,1 milyonluk bölümünün turistik amaçlarla ülke dışına çıktığı tahmin ediliyor.

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