  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HÜDA PAR Genel Başkanı'ndan evlilik desteği çağrısı! 'Hediyemiz olsun'

Altın uzmanı İslam Memiş'ten beklenmedik depreme hazırlık tahmini: 'Hükümet ezberleri bozacak' diyerek duyurdu

Paranın dini imanı yok! Devler Rusya'ya geri döndü

Tüp gaz fiyatları yeniden güncellendi! Güncel fiyatlar peş peşe açıklandı, ağızlar açık kaldı!

Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı yarınki toplantıda!

Naci Görür beklenen İstanbul depremi için tarih verdi!

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy deprem beklediği 3 fay hattını açıkladı

Sümela Manastırında Pontus Provokasyonu son bulsun! Sümela’da ayin yapılacaksa Atina’da da mevlid okutulsun

Putin intikam mesajı vermişti! Rusya saldırıya geçti

Ekipler ihbar üzerine girdikleri evde karşılaştıkları manzarayla şoke oldu!
Dünya Ruslardan Türk gemisine helikopterli denetim! Mürettebat Ülkücü işaretiyle cevap verdi
Dünya

Ruslardan Türk gemisine helikopterli denetim! Mürettebat Ülkücü işaretiyle cevap verdi

Yeniakit Publisher
2023-08-14 07:48:00 -

Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de Palau bandıralı Şükrü Okan kuru yük gemisine helikopterle girerek denetim gerçekleştirdi. Çekilen görüntülerde gemi mürettebatının ülkücü işaret yaptığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasına bağlı bir devriye gemisinin bugün Karadeniz'de Ukrayna'ya doğru seyreden Şükrü Okan adlı kuru yük gemisine helikopterle girerek denetim gerçekleştirdi.

Bakanlık, Palau bandıralı Şükrü Okan gemisinin Ukrayna'nın İzmail limanına doğru ilerlediğini söyledi.

Rus güçlerinin gemiye girişi esnasında çekilen görüntülerde ise gemi mürettebatının ülkücü işaret yaptığı kaydedildi.

Heyecanlandıran Abdülhamid Han paylaşımı
Heyecanlandıran Abdülhamid Han paylaşımı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Heyecanlandıran Abdülhamid Han paylaşımı

Türk gemisi yola çıktı! Yunanistan alarma geçti, inanılmaz tedirginler
Türk gemisi yola çıktı! Yunanistan alarma geçti, inanılmaz tedirginler

Gündem

Türk gemisi yola çıktı! Yunanistan alarma geçti, inanılmaz tedirginler

Kızıldeniz'de her an büyük tehlike: 8 yıldır gemi demirli haldeydi! Safer'deki petrol tahliye edildi
Kızıldeniz'de her an büyük tehlike: 8 yıldır gemi demirli haldeydi! Safer'deki petrol tahliye edildi

Dünya

Kızıldeniz'de her an büyük tehlike: 8 yıldır gemi demirli haldeydi! Safer'deki petrol tahliye edildi

Sizin neyinize çıkarma gemisi
Sizin neyinize çıkarma gemisi

Dünya

Sizin neyinize çıkarma gemisi

Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rusya'dan Ukrayna’daki limana giden kargo gemisine uyarı atışı
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rusya'dan Ukrayna’daki limana giden kargo gemisine uyarı atışı

Dünya

Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rusya'dan Ukrayna’daki limana giden kargo gemisine uyarı atışı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23