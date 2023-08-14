Ruslardan Türk gemisine helikopterli denetim! Mürettebat Ülkücü işaretiyle cevap verdi
Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de Palau bandıralı Şükrü Okan kuru yük gemisine helikopterle girerek denetim gerçekleştirdi. Çekilen görüntülerde gemi mürettebatının ülkücü işaret yaptığı kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasına bağlı bir devriye gemisinin bugün Karadeniz'de Ukrayna'ya doğru seyreden Şükrü Okan adlı kuru yük gemisine helikopterle girerek denetim gerçekleştirdi.
Bakanlık, Palau bandıralı Şükrü Okan gemisinin Ukrayna'nın İzmail limanına doğru ilerlediğini söyledi.
Rus güçlerinin gemiye girişi esnasında çekilen görüntülerde ise gemi mürettebatının ülkücü işaret yaptığı kaydedildi.
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