Ruslardan görülmemiş itiraf: Türkiye'de iş zorlaştı

“Türkiye’de Rusya vatandaşları için hayat giderek daha zor ve pahalı hale geliyor” diyen Türkiye’de yaşayan bir Rusya vatandaşı, Yandex.Zen bloğunda bu tespitini paylaştı.



Rus medyasının yer verdiği paylaşımda Ruslar için Türkiye’deki zorluklar şöyle sıralandı:



- Oturma izni almak zorlaştı.



- Kira fiyatlarında müthiş bir artış oldu.



- Gayrimenkul satış fiyatları çok yükseldi.



- Uçak biletleri pahalandı.



- Sağlık sigortası pahalandı.



- Gayrimenkul satın alımında oturma izni sahibi olma şartları zorlaştı. Değeri 75 bin doların altında olan evlerin sahiplerinin başvuruları reddediliyor.



- Yabancıların Türk vatandaşlığı kazanabilmeleri için taşınmaz satın almadaki alt sınır 250 bin eurodan 400 bin euroya çıkarıldı.



-Türkiye, göçmen akışını sınırlamak için yeni kısıtlamalar getiriyor.