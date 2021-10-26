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Medya Ruslardan Erdoğan yorumu: Hepsini dize getirdi!
Medya

Ruslardan Erdoğan yorumu: Hepsini dize getirdi!

Rus basını 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasının ardından geri adım atmasını yorumladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı ülkelerini zor bir seçimle karşı karşıya bıraktığını belirten Ruslar, 10 ülkenin dize geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 15:32:00 -
Ruslardan Erdoğan yorumu: Hepsini dize getirdi!

Rus medyası, 10 büyükelçinin Başkan Erdoğan'ın kararlılığı karşısında dize geldiğine dikkat çekti.

Osman Kavala ile ilgili skandal bir açıklamaya imza atan 10 büyükelçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstenmeyen adam ilan ederiz" şeklindeki tepkisinin ardından geri adım attı.

Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim." ifadesini kullanmıştı.

CHP ve Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri ise büyükelçilerin 'istenmeyen adam' ilan edilmelerine yönelik atılabilecek adıma karşı çıktı.

Türkiye'nin kararlı duruşunun ardından geri adım atmak zorunda kalan söz konusu elçiler, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini işaret ederek, "İç işlerinize karışmayız." dedi. Rus basınından Kommersant gazetesi, yaşananları aktardı.

"Recep Tayyip Erdoğan tüm savaşı üstlendi"

"Recep Tayyip Erdoğan tüm savaşı üstlendi" başlıklı haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı ile ilişkilerde bir 'kırmızı çizgi' olarak nitelendirdiği ülkesinin iç işlerine müdahaleye müsamaha göstermeyeceğini açıkça belirtti." denildi.

Erdoğan 10 ülkeye meydan okudu

Erdoğan'ın Batı'ya zor bir seçim sunduğu belirtilerek, bunların "Zorluğu kabul edin ya da Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçının." olduğu kaydedildi.

Haberde, Başkan Erdoğan'ın 10 ülkeye karşı meydan okuduğu 10 ülkenin de dize gelmek zorunda kaldığı belirtildi.

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