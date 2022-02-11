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Dünya Ruslardan çılgın iddia! Macron'un uzun masaya oturtulma sebebini açıkladılar
Dünya

Ruslardan çılgın iddia! Macron'un uzun masaya oturtulma sebebini açıkladılar

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 5 saatlik görüşmesinde oturdukları 'uzun masa' çok konuşuldu. Masa ile ilgili Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nden ilginç bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 05:15:00 -
Ruslardan çılgın iddia! Macron'un uzun masaya oturtulma sebebini açıkladılar

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Kremlin sarayında ağırlamıştı.

Sosyal medyada ise görüşmenin içeriğinden çok, oturdukları uzun masa alay konusu olmuştu.

1 PCR testi yaptırması olduğu iddia edildi

Rusya Araştırmaları Enstitüsü kaynaklı iddiaya göre Macron'un o masaya oturtulma sebebi, kritik görüşme öncesi sadece 1 PCR testi yaptırması olduğu iddia edildi.

Normalde Kremlin'e göre 3 test yaptırması gerekiyordu. Bu şartı reddettiği için uzun masaya oturtuldu.

"Omacron suşu"

Rus basını ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a virüslü anlamında "Omacron suşu" lakabını taktı.

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