Ruslardan çılgın iddia! Macron'un uzun masaya oturtulma sebebini açıkladılar
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 5 saatlik görüşmesinde oturdukları 'uzun masa' çok konuşuldu. Masa ile ilgili Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nden ilginç bir açıklama geldi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Kremlin sarayında ağırlamıştı.
Sosyal medyada ise görüşmenin içeriğinden çok, oturdukları uzun masa alay konusu olmuştu.
1 PCR testi yaptırması olduğu iddia edildi
Rusya Araştırmaları Enstitüsü kaynaklı iddiaya göre Macron'un o masaya oturtulma sebebi, kritik görüşme öncesi sadece 1 PCR testi yaptırması olduğu iddia edildi.
Normalde Kremlin'e göre 3 test yaptırması gerekiyordu. Bu şartı reddettiği için uzun masaya oturtuldu.
"Omacron suşu"
Rus basını ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a virüslü anlamında "Omacron suşu" lakabını taktı.