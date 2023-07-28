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Ekonomi Ruslardan Türkiye kararı! Rus basını açıklamalarda bulundu: O bölge uğrak noktası oldu diyerek duyurdu
Ekonomi

Ruslardan Türkiye kararı! Rus basını açıklamalarda bulundu: O bölge uğrak noktası oldu diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-28 09:28:00 - 2023-07-28 09:28:41
Ruslardan Türkiye kararı! Rus basını açıklamalarda bulundu: O bölge uğrak noktası oldu diyerek duyurdu

Türkiye'deki otel fiyatlarını hesap eden Rus turistler yine de Antalya hattından vazgeçmiyor. .. Türkiye'ye geliyorlar, Her yıl Antalya'ya adeta Rus turist akını yaşanıyor. Ruslar Antalya tatilini hesaplandı! Uçak dahil 2 bin 200 dolar.

Türkiye’nin gözde turizm beldelerinden biri Antalya.

Her yıl yaz sezonunda milyonlarca yerli ve yabancı misafir ağırlayan Antalya’ya bu sefer de ilgi artarak çoğaldı.Bölgeye özellikle Rusya’dan gelen turistlerin çoğunlukta olduğu biliniyor.

Rus turistlerin ülkemize alakası devam ederken, bir Rus medyasında Antalya'da tatil yapmanın maliyeti yer aldı.

Moskovskiy Komsomolets gazetesi, bu yaz önceki yıllara nazaran Türkiye’ye tatil fiyatlarının istikrarlı seyir ettiğini yazdı.

Antalya'da tatil 2 bin 200 dolara patlıyor
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Buna göre, bir haftalık Antalya tatilinin fiyatı 200 bin ruble yani 2 bin 200 dolar(59 bin TL) civarında olduğu belirtildi.

Uçak ve otel fiyatları

Ayrıca, Moskova Antalya gidiş dönüş uçak bileti fiyatlarının da 23 bin rubleden (256 dolar) başladığı aktarıldı.

Antalya’nın merkezinde 4 yıldızlı bir otelde iki kisi bir hafta yarım pansiyon konaklama bedeli ise 100 bin ruble olarak belirlenirken, her şey dahil otellerde fiyat 150 bin rubleye (45 bin TL) çıkıyor.

 

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