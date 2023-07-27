Lüks giyim markası lideri Gucci İtalyan moda şirketinin hisselerini 1,7 milyar euroya satın alıyor! Süreç resmen başlatıldı

Fransa merkezli çok uluslu lüks ürünler şirketi Kering, İtalya merkezli bir başka moda şirketi Valentino’nun yüzde 30 hissesini 1,7 milyar euroya satın almaya hazırlanıyor.

Kering, geçen ay BlackRock Inc. ve Yönetim Kurulu Başkanı Javier Ferran tarafından kontrol edilen fonlardan parfüm üreticisi Creed'i satın almaya karar vermişti.

Bloomberg analisti Deborah Aitken, söz konusu satın alma iddiası ile ilgili “Gucci markası için bir geçiş döneminde büyümeyi hızlandırmaya yardımcı olmak için sağlam bir adım” dedi.

Tasarımları son zamanlarda Zendaya'dan Florence Pugh'a uzanan yıldızlar tarafından giyilen Valentino, 1960 yılında İtalya'da kuruldu ve on yıldan uzun bir süre önce Katarlı Mayhoola for Investments SPC tarafından satın alındı.

Kering, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Gucci satışlarının ikinci çeyrekte karşılaştırılabilir bazda yalnızca %1 arttığını ve analistlerin beklediği %4,2'lik artışın oldukça gerisinde kaldığını söyledi. Öte yandan şirket, Gucci İcra Kurulu Başkanı Marco Bizzarri'nin yakında ayrılacağını ve yerini geçici olarak CEO Pinault'un güvenilir yardımcısı Jean-Francois Palus'a bırakacağını duyurdu. Pinault, Kering'in kalıcı bir Gucci CEO'su aramaya Eylül ayında başlayacağını söyledi.

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Kering, bünyesinde Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga başta olmak üzere birçok lüks marka barındırıyor.

Valentino ise ürünleri arasında giysi, ayak giyimi, gözlük, parfüm, saat ve giyim aksesuarları bulunduruyor.