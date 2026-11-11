Karaman’dan Bölgesel Kalkınma Mesajı: “Birlikte Büyüyelim... Bir İlçenin Kazancı Diğerinin Kaybı Değildir”

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin kamuoyuna açıkladığı “100 İl, 1000 İlçe” vizyonunun yankıları sürüyor. Vezirköprü halkı söz konusu gelişmeyi olumlu karşılarken, ilçenin il olması yönündeki destek açıklamaları da bir bir gelmeye başladı. Bu kapsamda iş insanı ve VEZDEF Başkan Vekili İbrahim Karaman, Vezirköprü’nün il olması talebine destek vererek, “Bizim meselemiz ayrışmak değil, birlikte büyümektir” mesajını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme taşıdığı “100 İl, 1000 İlçe” vizyonu, Türkiye’nin idari yapılanmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirirken, Vezirköprü’nün il olma beklentisi de ilçede heyecan oluşturdu. İlçenin ekonomik, sosyal ve coğrafi potansiyeline dikkat çeken iş insanı ve Vezirköprü Dernekler Federasyonu (VEZDEF) Başkan Vekili İbrahim Karaman, yaptığı değerlendirmede Vezirköprü’nün il olmasının yalnızca ilçeye değil, Samsun’un güneyine ve bütün bölgeye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

“İLÇELERİ BİRBİRİNE RAKİP HÂLE GETİRMEMELİYİZ”

Son dönemde Bafra’nın il olması yönündeki açıklamaları da değerlendiren Karaman, ilçelerin gelişmesinin birbirlerinin önünün kesilmesiyle değil, sahip oldukları potansiyelin ortaya çıkarılmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Bafra’nın verimli tarım arazileri, güçlü üretim kapasitesi, sanayisi ve ekonomik değeriyle Samsun’un önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Karaman, Bafra’nın gelişmesini herkesin desteklemesi gerektiğini söyledi. Ancak bir ilçenin gelişmesi için başka bir ilçenin önünün kapanması veya mevcut idari yapının mutlaka değişmesi gerektiği düşüncesine katılmadıklarını belirten Karaman, kalkınmanın rekabet değil, ortak kazanım anlayışıyla ele alınması gerektiğini dile getirdi.

“BAFRA OVASI BETONLAŞMAMALI, TÜRKİYE’NİN GIDA GÜVENLİĞİ KORUNMALI”

Bafra Ovası’nın yalnızca Samsun için değil, Türkiye’nin tarımsal üretimi ve gıda güvenliği açısından da stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Karaman, verimli tarım arazilerinin korunması gerektiğini vurguladı.

Bafra’nın gelişmesine karşı olmadıklarını, aksine tarımsal gücünün korunarak daha ileriye taşınmasını istediklerini belirten Karaman, plansız yapılaşmanın ve betonlaşmanın uzun vadede ciddi riskler doğurabileceğini ifade etti.

Karaman, “Kaybedilen tarım arazileri yalnızca bir ilçenin değil, ülkemizin gelecekteki üretim kapasitesinin de kaybıdır. Gerçek kalkınma, verimli toprakları koruyarak üretimi artırmak, tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek ve gelecek nesillere üretim yapabilecekleri topraklar bırakmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“VEZİRKÖPRÜ YENİ YATIRIM VE İSTİHDAM MERKEZİ OLABİLİR”

Vezirköprü’nün il statüsü kazanmasının bölge için yeni bir kalkınma kapısı aralayacağını belirten Karaman, il olma süreciyle birlikte kamu kurumlarının, kamu yatırımlarının ve hizmet altyapısının güçlenebileceğine işaret etti.

Yeni idari yapılanmanın eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetlerine erişimi kolaylaştırabileceğini belirten Karaman, oluşacak ekonomik hareketliliğin ticarete, sanayiye ve yerel işletmelere de olumlu yansıyacağını kaydetti.

Karaman, “Vezirköprü’nün il olması yalnızca ilçemizin değil, Samsun’un güneyinin ve çevre illerle bağlantılı geniş bir coğrafyanın kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Yeni yatırım imkânları, ticaretin canlanması ve istihdam alanlarının genişlemesiyle gençlerimizin kendi memleketlerinde gelecek kurmalarına zemin hazırlanacaktır” ifadelerini kullandı.

“VEZİRKÖPRÜ’NÜN İL OLMASI SAMSUN’UN KÜÇÜLMESİ DEĞİL”

Vezirköprü’nün il olması talebinin Samsun’un küçülmesi veya ilçeler arasındaki kardeşlik bağlarının zayıflaması şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Karaman, Samsunluluk bilincinin idari sınırlardan çok daha güçlü olduğunu ifade etti.

Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü’nün birbirinden farklı özelliklere sahip ancak birbirini tamamlayan ilçeler olduğunu belirten Karaman, her ilçenin kendi potansiyeline göre gelişmesinin Samsun’un tamamına güç katacağını söyledi.

Karaman, “Vezirköprü’nün il olması Samsun’un mevcut ekonomik gücünden bir şey eksiltmek yerine bölgenin toplam ekonomik kapasitesini büyütecek yeni bir merkez oluşturabilir. Kalkınma, bir yerin kazanması için başka bir yerin kaybetmesini gerektirmez. Yeni yatırım merkezlerinin oluşması bütün bölgenin ekonomik gücünü artırır” dedi.

“VEZİRKÖPRÜ KAZANSIN, BAFRA KAZANSIN, SAMSUN KAZANSIN”

Açıklamasının sonunda Vezirköprü’nün il olma talebinin herhangi bir ilçenin gelişmesine karşı olmadığının altını çizen İbrahim Karaman, bölgesel kalkınmada dengeli yatırım ve hizmet anlayışının önemine dikkat çekti.

Karaman, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Unutulmamalıdır ki Vezirköprü’nün il olması talebi, Bafra’nın veya başka bir ilçenin gelişmesine karşı bir talep değildir. Hiçbir ilçemizin kazanımı diğerinin kaybı olarak görülmemelidir. Bizim arzumuz; Samsun’un bütün ilçelerinin geliştiği, yatırımların daha dengeli dağıtıldığı, tarım arazilerinin korunduğu, üretimin ve istihdamın arttığı güçlü bir bölge oluşturmaktır.

Bafra Ovası’nı korumak Türkiye’nin geleceğine sahip çıkmaktır. Vezirköprü’nün il olması ise bölgenin yeni yatırım ve kalkınma imkânlarına kavuşmasıdır. Bu iki hedef birbirinin karşıtı değil, birbirini tamamlayan bölgesel kalkınma anlayışının parçalarıdır.

Vezirköprü’nün il olması Samsun’u parçalamaz; doğru planlama ve yatırımlarla Samsun’un etki alanını, Karadeniz’in ekonomik gücünü ve bölgenin kalkınma imkânlarını genişletir.

Bizim meselemiz ayrışmak değil, birlikte büyümektir. Bafra’nın ovası korunsun, Vezirköprü’nün önü açılsın, Samsun’un bütün ilçeleri gelişsin! Vezirköprü kazansın, Bafra kazansın, Samsun kazansın, Karadeniz kazansın, Türkiye kazansın.