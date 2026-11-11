Casusluk tehdidine karşı Berlin'den flaş karar: Çin malı İHA ve otomobillere yasak

Küresel güç mücadelesinde teknolojik bağımlılık ve güvenlik riski krizi derinleşirken, Almanya’dan dikkat çeken hamle geldi. Alman Savunma Bakanlığı, askeri ve bilişim güvenliğini tehdit eden Çin yapımı insansız hava araçlarının (İHA) orduda kullanımına son verildiğini duyurdu.

Almanya Savunma Bakanlığı, Çin yapımı İHA'ların artık ordu envanterinde yer almayacağını bildirdi. Ayrıca Çin markalı otomobiller de kışlalara sokulmayacak.

Aralarında DJI'nin de olduğu Çinli üreticilerin insansız hava araçları bundan böyle Alman ordusunda kullanılmayacak

Almanya Savunma Bakanlığı, Alman ordusunun (Bundeswehr), askerî bilgilerle ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle artık Çin yapımı insansız hava aracı (İHA) kullanmayacağını duyurdu.

DW’de yer alan habere göre, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, güvenlikle doğrudan ilgisi olmayan, hedef ve eğitim amaçlı görevlerde de bu cihazların kullanılmayacağını duyuran Bakanlık, mevcut sistemlerin yerli, gerektiğinde de Avrupa yapımı ürünlerle değiştirileceğini bildirdi.

Savunma Bakanlığı açıklamasında, belirli ülkelerin sistemlerinin kullanımına yönelik genel bir yasak bulunmadığı ve kararın, askerî güvenlik ile veri ve bilişim güvenliğinin korunmasına yönelik bireysel risk değerlendirmesine dayandığı vurgulandı.

TEKNOLOJİK EGEMENLİK VURGUSU

Bakanlık, kararın bir diğer gerekçesinin de kendi kendine yeterliliğin ve teknolojik egemenliğin güçlendirilmesi olduğunu aktardı.

Alman ordusu bugüne kadar, maliyeti düşük sayılan Çinli üreticilerin dronlarını, güvenlikle ilgisi olmayan bu tür görevlerde kullanıyordu.

Savunma Bakanlığının açıklaması, konuyu ilk olarak haberleştiren Spiegel dergisinin haberinin ardından geldi. Dergiye göre Bundeswehr, ciddi güvenlik kaygıları nedeniyle Çin yapımı tüm küçük dronları kışlalardan ve tatbikat alanlarından derhal men etti.

Bakanlık sözcüsü Salı günü Spiegel'e yaptığı açıklamada, orduda bundan böyle "Çin yapımı modellerin kullanılmayacağını, mevcut sistemlerin yerli ya da Avrupa yapımı ürünlerle değiştirileceğini" dile getirmişti.

Haberde, son haftalarda tüm birliklere DJI gibi büyük Çinli İHA üreticilerinin piyasada satılan dronlarının artık kullanılmaması talimatı verildiği belirtiliyor. Habere göre ilgili karar, bu cihazların tatbikatlara ilişkin hassas verileri, kışlaların ve tatbikat alanlarının görüntülerini, hatta Alman silah sistemlerine dair bilgileri Çin istihbarat servislerine iletebileceği yönünde Bakanlık'ta oluşan endişe üzerine alındı.

Komutanların, son yıllarda kendi bölgelerinde fazla bürokrasiyle uğraşmadan satın alabildiği bu dronlar, Spiegel'e göre bugünlerde hızlı bir şekilde devre dışı bırakılıyor.

ÇİN YAPIMI OTOMOBİLLERE DE YASAK GELDİ

İHA'ların yanı sıra ordunun, Çin yapımı otomobilleri de kışla ve diğer askerî tesislere sokmama kararı aldığı aktarılıyor. Spiegel'in haberinde, birlikler arasında BYD, Geely ve NIO gibi üreticilerin çeşitli modellerini içeren somut listelerin dolaştığı ve bu araçların güvenlik alanı olarak sınıflandırılan tesislere alınmadığı belirtildi.

Bu tür araçlara sahip askerler, otomobillerini kışlaların dışına park edip yürüyerek girmek zorunda. Yasağa gerekçe olarak, Çin yapımı araçlardaki sensör ve kameraların hassas verileri kaydedip Çin güvenlik makamlarına aktarma riski gösteriliyor.