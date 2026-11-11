Zirveye öz çekim damgası! Erdoğan’ı gören lider telefona sarıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın gözünün çevrildiği COP31 Liderler Zirvesi'nde renkli anlar da yaşanıyor. Antalya’ya gelen Palau Devlet Başkanı Surangel Whipps Jr., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Whipps Jr., kendisini karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile öz çekim (selfie) çekti.
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi gerçekleştiriliyor.
Erdoğan, zirve kapsamında Antalya'ya gelen dünya liderlerini karşıladı.
DEVLET BAŞKANI TELEFONUNU ÇIKARIP ERDOĞAN İLE SELFİE ÇEKTİ
Okyanusya’daki ada ülkesi Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede yer almak istedi.
Ceketinin cebinden çıkardığı cep telefonuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres eşliğinde öz çekim yapan Whipps Jr., Erdoğan’a teşekkür etti.
Zirve marjında gerçekleşen renkli anlar ve liderlerin samimi diyalogları objektiflere yansıdı.