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Gündem İmamoğlu’nun danışmanı da avukatı da tahliye istedi! İBB yolsuzluk duruşmasında gözler ara karara çevrildi
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İmamoğlu’nun danışmanı da avukatı da tahliye istedi! İBB yolsuzluk duruşmasında gözler ara karara çevrildi

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İmamoğlu’nun danışmanı da avukatı da tahliye istedi! İBB yolsuzluk duruşmasında gözler ara karara çevrildi

İBB’ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 46’sı tutuklu 436 sanık, 108’inci duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tutuklu bulunan sanıklar tahliye talebinde bulundu. Mahkemenin ara kararını bu hafta bitmeden açıklaması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

 

Tutuksuz yargılanma talebi

Duruşmada söz alan tutuklu sanık İBB Emlak Yönetim Daire Başkanı Kağan Sürmegöz, “Hiçbir şekilde bir suç örgütü üyesi olmadığını ve haksız bir menfaat elde etmediğini ileri sürerek, “Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir husus yoktur. Tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum” dedi.

 

‘Suç örgütü üyesi değilim’

Tutuklu sanık, İmamoğlu’nun siyasi danışmanı Necati Özkan da “Ben suç örgütü üyesi değilim, hiçbir zaman olmadım. Herhangi bir menfaat temin etmiş değilim. İBB ile hiçbir ilişkim olmadı. Sadece dışarıdan, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarına Cumhuriyet Halk Partisi ile sözleşme yaparak destek oldum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

 

İmamoğlu’nun avukatı da tahliye istedi

Tutuklu sanık ve İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ise tahliyesini talep ederek, “Hukuk bürosunda yapılan toplantıda hiç olmadım. İddianamenin dayandığı HTS kayıtları, bu toplantıda olmadığımı gösteriyor. Toplantıya katıldığını beyan eden kişiler de benim orada olmadığımı söylüyor. Toplantının yapıldığı saatte, toplantı yerinden 60 kilometre uzaktaki Kadıköy’deydim. Bu iddianame beni, İmamoğlu’nun avukatı olmakla cezalandırıyor” diye konuştu.

Sanıkların taleplerini alan mahkemenin ara kararını bu hafta bitmeden açıklaması bekleniyor.

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