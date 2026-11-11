ABD'nin küstah koruma şemsiyesi Hürmüz’de felaket getirdi: İki petrol tankeri mayına çarparak alevlere teslim oldu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Orta Doğu'daki korsanlık faaliyetlerine kılıf uyduran ABD’nin koruması altında Hürmüz Boğazı'ndan gizlice sıyrılmaya çalışan yağmacılar ağır bir kayaya çarptı! İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Amerikan savaş uçaklarının refakatinde yasaklı ve tehlikeli güzergahı kullanmaya kalkışan iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını ve mürettebat tarafından terk edildiğini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD savaş uçaklarının korumasında boğazdan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını ve terk edildiğini bildirdi.
Hürmüz Boğazı’nda mayın tehlikesi sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) yapılan açıklamada, "Dün gece, ABD’nin yağmacı ve saldırgan ordusuna ait savaş uçaklarının korumasında Hürmüz Boğazı’ndaki izin verilmeyen ve tehlikeli güzergahtan gizlice çıkmaya çalışan iki petrol tankeri deniz mayınlarına çarptı. Bunun sonucunda her iki tankerde de büyük bir patlama meydana geldi. ABD’nin yağmacı ve saldırgan ordusuna bağlı unsurların yangını söndürme girişimlerine rağmen tankerler şu anda şiddetli şekilde yanıyor ve terk edilmiş durumda" denildi.
DMO, yangının devam ettiği tankerlerden birine ait görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde, alevlere teslim olan tankerde yangını söndürmek için çalışma yürütüldüğü görüldü.
Gündem
Altınok, ABD ile İsrail’in sahada ve sandıktaki hezimetini yazdı: Rejim ve nükleer planlar tutmadı, İran kazandı!