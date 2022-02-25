Ruslara bir darbe de Manchester United'den!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, spor dünyasını da etkiledi. Futbol kulüplerinin Rus markalarıyla olan iş birliğindeki yol ayrımına Manchester United da dahil oluyor.

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Manchester United, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısının ardından Rus havayolu ile olan sponsorluk anlaşmasını yenilemek istemiyor.

Aeroflot havayolu şirketi, 2013'ten beri İngiliz ekibinin ana sponsorlarından biri. Tarafların arasındaki mevcut anlaşma 2023 yazına kadar devam ediyor.

Manchester United, 2015 yılında 40 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen beş yıllık bir anlaşma yenilemişti.

Normal şartlar altında, Manchester United anlaşmanın süresi dolmadan yeni bir sözleşme için görüşmelerde bulunacaktı. Ancak, Doğu Avrupa'daki durum nedeniyle kulübün yönetim kurulu anlaşmayı feshetmeyi ve başka bir havayolu ile anlaşmaya varmayı düşünüyor.

İngiliz kulübü, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçı için Aeroflot'u kullanmadı. Başbakan Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yaptırım olarak Aeroflot'un Birleşik Krallık'ta faaliyet göstermesini yasaklamıştı.

Daha önce de Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04 ise Gazprom ile ortaklığına son vermişti.

Rus firmasıyla sponsorluk anlaşmalarını tek taraflı fesheden Schalke'nin yönetim kurulunda bulunan Gazprom temsilcisi ve Kuzey Akım 2 CEO'su Matthias Warnig görevinden ayrıldı.