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Dünya Ruslara ağır kayıplar verdirdi! Ukraynalı keskin nişancı yüzünü ilk kez gösterdi
Dünya

Ruslara ağır kayıplar verdirdi! Ukraynalı keskin nişancı yüzünü ilk kez gösterdi

Rusya Ukrayna savaşının 41. gününde Rus birliklerine ağır kayıplar verdirdiği iddia edilen 'kömür' lakaplı keskin nişancı ilk kez yüzünü gösterdi. Kadın keskin nişancı, 2. Dünya Savaşı'nda 309 Nazi'yi öldüren ve 'Ölüm leydisi' diye adlandırılan Lyudmila Pavlichenko'ya benzetiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 11:41:00 -
Ruslara ağır kayıplar verdirdi! Ukraynalı keskin nişancı yüzünü ilk kez gösterdi

Tüm dünyanın konuştuğu keskin nişancı kadın, ilk kez ortaya çıktı. Kimliğini gizlemek için yüzünü göstermediği belirtilen kadının Rus askerleri arasında da kötü bir şöhreti olduğu biliniyor.

Derenişi sembolü oldu

2017 yılında Ukrayna deniz kuvvetlerine katılan kadın, ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ta Rus yanlısı ayrılıkçılarla savaştı. Gerçek kimliği bilinmemekle birlikte, Rus güçlerine karşı Ukrayna direnişinin bir sembolü haline geldi. İngiliz The Times gazetesi, keskin nişancı kadının Ukrayna birliklerine çağrı yaptığını ve ön cephede savaştığını yazdı. Kömür, Rus birlikleriyle ilgili "Bunlar insan değil, faşistler bile onlar kadar aşağılık değil. Onları yenmeliyiz" dedi.

Rusların kabusu

Kömür, Putin'in işgalcileriyle 'sonuna kadar' savaşma sözü verdi. Kimliğini korumak için fotoğraflarda yüzü kısmenkapatılan 'Kömür'ün Rus ordusu arasında da kötü bir şöhreti olduğu belirtiliyor.

Kadın keskin nişancı İkinci Dünya Savaşı'nda 309 Nazi'yi öldürdükten sonra 'Ölüm Leydisi' lakabını alan Ukraynalı efsanevi keskin nişancı Lyudmila Pavlichenko'ya benzetiliyor.

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Yorumlar

Şeref Kazan

Rusya yıkatliam yapmakla itham eden evladıdır Bir ordu düşünün 17000 kayıp verecek ama o ülkede sivil ölü sayısı 10 000 i dahi gecmiyecek

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