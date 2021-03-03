Ruslar teyakkuza geçti: En tehlikelisi Türkiye!

Tüm gözler Karadeniz'de gerçekleştirilen Poseidon 2021 tatbikatına çevrildi. Rus uzmanlar tatbikatın hedeflerini yorumlarken Türkiye'ye ayrı bir parantez açtı.

Amerikan kuvvetlerinin Dedeağaç'a çıkarma yapması, Rus kaynaklarına göre esasen Karadeniz'de Rusya'yı hedef almak için atılmış bir adım. '27 Şubat'tan itibaren Amerikan helikopterleri diğer birliklere katılmak için Yunanistan'a nakledildi.

Rusların bildirdiğine göre ayrıca, Romanya'nın Köstence limanında "Poseidon 2021" deniz tatbikatı, kara birimleri ve "düşman" savaş gemilerine ve denizaltılara "karşı" ABD Hava Kuvvetleri (USAF) savaş uçakları ile başladı.

Rus medyası, "Yunanistan'ın Dedeağaç limanındaki 'Avrupa Savunucusu' hazırlıkları sırasında, 1. Tugay ABD helikopterlerinden ilk parti, ekipmanı çıkartmaya başladı. Bu NATO operasyonu ittifakın doğu tarafını güçlendirmeyi amaçlıyor" diye yazdı. İttifakın deniz kolu aynı zamanda Karadeniz'de eğitim muharebe görevleri de geliştirecek.

Amaç 'Ukrayna'ya destek'

Hem NATO liderliği hem de Pentagon'un yeni başkanı Lloyd Austin, bölgedeki ana hedefi "Ukrayna'yı Rusya ile çatışmada desteklemek" olarak tanımladı.

"Poseidon 2021" tatbikatına katılan SNMCMG2 mayın tarayıcıları Ukrayna'nın Odessa limanını ziyaret ederken, Ukrayna Donanması'nın da NATO tatbikatlarına katılması mümkün. Tatbikatlara Yunanistan, İspanya, Romanya ve Türkiye'den 10'dan fazla savaş gemisi katıldı.

Radyo Romanya'ya göre, Tatbikat senaryosu denizaltı tehditlerine karşı savaş senaryolarını, NATO kara birimleri tarafından hidrografik keşif, mayın tespit ve yok edilmesi, ABD uçakları ve kara birimlerini içerecek.

Romanya'nın NATO tatbikatlarında yer alan Puma helikopterleri torpidolarla donatıldı ve sadece gemileri değil, denizaltıları da yok edebilecek şekilde tasarlandı.

Rusya Askeri Birliği Başkanı Oleg Svendkov "Karadeniz'de yapılan tatbikatlar NATO için planlanıyor" dedi. Svendkov, "'Poseidon 2021' adı altında yapılan tatbikatlar aynı zamanda Rusya karşıtı eylemler ve Türkiye ile de bağlantılı" dedi.

'En tehlikelisi Türkiye'nin müdahil olması'

Moskova, tatbikatı Karadeniz bölgesinde bir tehdit olarak görürken, en tehlikelisi Türkiye'nin Kırım'a yönelik tehdit senaryolarına müdahil olması.

Habere göre Rus uzman, Ankara'nın Kırım ve Moldova'da Türk azınlıklarla Kremlin'i çok kızdıran ilişkilerinden bahsediyor. Rus uzmana göre, Romanya’daki NATO faaliyeti "Moldova hükümetine Transdinyester’deki durumu çözme arzusunda destek olarak görülebilir".

Ancak Svendkov, Moskova'nın bölgedeki çıkarlarını siyasi, askeri ve diplomatik yollarla savunabileceğinden emin. Ancak NATO, Montrö Antlaşması uyarınca bölgedeki koalisyon ülkeleriyle ittifakın sorumluluk alanında bir tatbikat yürütüyor.

'Bizim için tehdit oluşturacak'

Rus askeri uzmanı Şamil Gareev, "Benzer operasyonlarda Libya, Suriye ve Irak'ta kendisini kanıtlamış 4'üncü nesil Fransız Rafale çok yönlü savaş uçakları da burada olacak ve bizim için tehdit oluşturacaklar" dedi.