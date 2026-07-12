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Dünya Tansiyon yükseldi! İran'da patlama sesleri duyuldu
Dünya

Tansiyon yükseldi! İran'da patlama sesleri duyuldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tansiyon yükseldi! İran'da patlama sesleri duyuldu

İran basını, ülkenin güneyinde yer alan Buşehr ve Aseluye kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Bölgedeki gelişmelere ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

İran basınında yer alan ilk bilgilere göre, ülkenin güneyindeki Buşehr ve Aseluye kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

ABD'nin yeni saldırılar başlatmasının ardından İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Patlama seslerinin kaynağına ilişkin henüz net bilgi paylaşılmazken, bölgede güvenlik ve askeri hareketliliğin arttığı iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yerel kaynaklar, patlama seslerinin ardından gelişmelerin takip edildiğini aktarırken, olayın nedeni konusunda resmi kurumlardan açıklama bekleniyor.

Buşehr ve Aseluye, İran’ın enerji altyapısı açısından stratejik öneme sahip bölgeleri arasında yer alıyor.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK

Son dönemde Hürmüz Boğazı ve Körfez hattında yaşanan gerilim, İran’ın güneyindeki gelişmeleri daha kritik hale getirdi.

Buşehr ve Aseluye’den gelen patlama sesi haberleri, bölgede güvenlik endişelerini yeniden artırdı.

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